Как украсили к Новому году дальневосточные города

Дальневосточные муниципалитеты, несмотря на "подъеденные" коронавирусом бюджеты, не стали уменьшать расходы на новогоднее убранство. Напротив, в некоторых городах траты увеличились.

Правительство Забайкальского края по поручению губернатора выделило муниципалитетам более 67,5 миллиона рублей на новогоднее оформление.

- Средства распределены на все районы края с учетом численности населения. В приоритете (с плюсом в десять процентов) - пострадавшие от паводков территории и Краснокаменск, - пояснил глава регионального департамента по развитию муниципальных образований Павел Волжин.

На выделенные деньги власти установили праздничные ели, оформили горки, оборудовали светодиодные инсталляции в скверах, парках и на площадях. К примеру, администрация Читы на создание ледового городка и его обслуживание потратила 7,4 миллиона рублей - на 33 процента больше, чем в прошлом году.

В Улан-Удэ тоже не стали экономить на празднике. Здесь построили ледовый городок за 6,3 миллиона. На прошлогодний муниципалитет потратил 5,9 миллиона рублей.

Зато искусственное праздничное дерево осталось с 2020 года. Оно - одно из самых высоких в России: 27 метров.

- Елка обошлась бюджету в миллион рублей, и это немного. Подобные красавицы обычно значительно дороже, - рассказывал в прошлом году заместитель мэра, председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.

В Биробиджане из-за дефицитного бюджета в этом году решили не шиковать: на украшения потратят чуть больше 2,5 миллиона рублей.

- Существенных изменений капитальных вложений в новогоднее оформление не предусматриваем. Мы не снимали иллюминацию, которую установили в прошлом году. Она останется. У бюджета городского округа нет возможности менять ее на новую, - сказал мэр города Александр Головатый.

Зато во Владивостоке на установку и оформление десяти новогодних елей в разных районах города потратили несколько сотен тысяч рублей. Еще миллион ушел на подготовку конструктивных зон для празднования Нового года.

В частности, на эти деньги сделана декорация - число 2022, панно "С Новым годом", конструкция-арка "Звезда", арт-объект "новогодние кубики" и другое. Арт-зона "Светодиодный фонтан" обошлась городской казне в 700 тысяч рублей. Зимние горки на центральной площади - в 1,5 миллиона. В этом году город украсила 28-метровая зеленая красавица. За ее установку и украшение подрядчик запросил 1,5 миллиона рублей.

А вот бюджеты городов Приамурья - Благовещенска, Свободного и Белогорска - в совокупности выделили на подготовку к празднику более 59 миллионов рублей. Белогорск построил снежный городок за 1,6 миллиона, Свободный - за 12,5. Областная столица на одно только оформление общедоступных мест светодиодными конструкциями потратила 44,9 миллиона рублей. Однако здесь, как и в прошлом году, могут отказаться от новогоднего салюта. Сэкономленные деньги, возможно, передадут на благие цели.

- Довольно долго обсуждали, как должно выглядеть оформление Благовещенска для встречи 2022 года. Мнения были разные, но пришли к единому. Несмотря на трудности последнего времени горожанам (прежде всего нашим детям) нужно ощущение праздника. Новый год - именно то время, воспоминание о котором мы храним на протяжении всей жизни. И пусть дети запомнят его ярким и светлым. В этом году решили не ставить ледовые фигуры. Во-первых, потому что они одни из самых дорогих элементов новогоднего оформления. Во-вторых, больше всего подвержены повреждениям, чувствительны к капризам погоды и действиям вандалов. Зато мы установили много новых элементов, - говорит мэр Благовещенска Олег Имамеев.