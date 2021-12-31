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31.12.2021 05:00
Рубрика: Общество

Психолог раскрыла секреты удачной встречи Нового года в пандемию

Текст: Тамара Михайлова
Достанет ли вам веры, чтобы на вопрос, какой год в вашей жизни самый лучший, сказать: будущий. И вовсе не потому, что вы недовольны прожитыми днями, они всякие были, а просто в бесконечной надежде на новый, наступающий год.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Только раз в году - сегодня, которое уже почти не сегодня, но еще не завтра, между днями, между годами, между концом и началом. Мы загадываем желание, положившись на фантастическую всесильность одного мгновения…

Фото: iStock
Большинство россиян планируют провести новогодние праздники с семьей

Чему радуются россияне накануне Нового года? Как готовиться к нему в условиях пандемии? Об этом рассказывают региональные СМИ, партнеры "Российской газеты".

Чудеса, да и только

До третьего января на основной сцене Хабаровского краевого академического музыкального театра - очередная премьера: мюзикл "Волшебник Изумрудного города", яркое театральное действо с невероятными превращениями, танцами и чудесами.

При покупке билета на премьеру можно воспользоваться "Пушкинской картой", и тогда спектакль станет новогодним подарком в прямом смысле слова.

В Хабаровском краевом театре драмы подготовили свой новогодний сюрприз для юных зрителей - спектакль "Сказка о потерянном времени". Невероятные приключения Пети Зубова и его друзей превращаются в захватывающее музыкальное путешествие во времени. Об этом рассказала своим читателям газета "Тихоокеанская звезда".

Проскакал по городу олень

Под таким заголовком "Липецкая газета" рассказала своим читателям об удивительных преобразованиях, сделавших улицы Ельца похожими на сказку.

Фото: АНО "Центр 800"
Нижегородцы ждут гостей в "Новогодней столице - 2022"

Зимой в парках и на улицах этого города можно увидеть немало оленей. Сказочные животные не только напоминают горожанам о волшебных санях Деда Мороза, но и являются символом города, украшающим его герб. Последние несколько лет к украшению Ельца подходят с размахом: наряжают больше улиц, устанавливают новые арт-объекты, создают волшебную атмосферу в скверах и парках.

И все это не просто так. В этом году до 15 января в Ельце проходит конкурс на лучшее новогоднее художественное и световое оформление городских улиц. В конкурсе участвуют не только предприятия, учреждения и организации, но и жильцы многоэтажек, владельцы частных домовладений. Победителей ждут приятные призы.

С новым домом!

Для некоторых жителей города Краснотурьинска традиционное поздравление "С Новым годом, с новым счастьем!" наполнилось вполне конкретным смыслом. В предновогодние дни они получили долгожданные ключи от новых квартир.

В большую многоэтажку на улице Коммунальной вселились те, чьи дома уже давно были признаны аварийными. Десятки квартир выделены для семей, где дети остались сиротами, сообщила газета "Вечерний Краснокамск".

Сам себе волшебник

Как встречать Новый год в условиях пандемии, когда приходится соблюдать строгие ограничения? Газета "Вечерний Красноярск" попросила психолога Дину Нагимову дать советы, как можно выйти из этой непростой ситуации.

Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС
Под Новый Год каждый может сделать счастливым хотя бы одного ребенка

"Уединение в новогоднюю ночь при должном настрое может оказаться очень приятным", - утверждает психолог. И предлагает конкретные способы. Вот некоторые из них.

Первый. Займитесь украшением дома. Поставьте елку.

Наполните ваше жилище уютом: расставьте свечи в подсвечниках, повесьте гирлянды и игрушки по всех комнатах, наклейте на окна снежинки или аппликации с новогодней тематикой.

Включайте иллюминацию каждое утро и каждый вечер хотя бы на полчаса, и тогда долгая зимняя темнота не будет казаться столь удручающей.

Второй. Составьте примерный список своих желаний на новогоднюю ночь. Чем заниматься 31 декабря и 1 января? Конечно, тем, что нравится! И это надо записать, используя методику неоконченного предложения.

Возьмите лист бумаги и озаглавьте его "Я хочу…", а потом перечисляйте все свои "хотелки" (выспаться, потанцевать, посмотреть хороший фильм, позвонить тем, кто далеко, прочесть книгу, которую посоветовали друзья). А в Новый год исполняйте свои желания! Побалуйте себя так, как не можете позволить себе в обычные дни.

Третий. Представьте свое счастливое будущее и опишите на листке бумаги все ваши сокровенные мечты. Запишите те конкретные дела, которые давно хотели реализовать. Возможно, эти перечни помогут вам с постановкой целей на предстоящий год.

Фото: РИА Новости
Конкурс новогодних видеооткрыток читателей "РГ". А что вы пожелаете всем нам в 2022 году?

Сохраните этот листок. Потом получите огромное удовольствие, ставя в течение года возле пунктов перечня пометки "сделано!".

Четвертый. Запишите видеопослание, которое посмотрите через год. Снимите себя на камеру телефона и расскажите о том, где сейчас живете, кем работаете, что чувствуете, что важного происходит в жизни, какие у вас цели, куда хотите съездить, что мечтаете купить. Говорите столько, сколько потребуется.

Поверьте, когда вы пересмотрите это видео через год, вы будете удивлены. Оказывается, за год многое может измениться: мы можем найти новое хобби, сменить работу, выучить новый язык, влюбиться, установить личный спортивный рекорд…

Пятый. Заведите домашнее животное. Мечтаете о кошке, собаке, попугае или черепахе? Ну что ж, Новый год - самое подходящее время для того, чтобы мечты сбывались. И уж точно не будете чувствовать одиночество.

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