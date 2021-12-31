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Рубрика: Общество

Снег, метель и ветер сопроводят встречу Нового года на Камчатке

Текст: Ольга Журман

Снег, метель и ветер сопроводят встречу Нового года в столице Камчатки. Праздничная программа, которая планировалась вечером на главной площади Петропавловска-Камчатского, переносится на вечер 1 января, сообщается на официальном сайте Камчатского края. К берегам Камчатки со стороны Тихого океана подошел очередной циклон.

На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за циклона

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, атмосферный вихрь уже начал оказывать влияние на Петропавловск-Камчатский и юг края. В новогоднюю ночь в Елизовском, Усть-Большерецком, на юге Мильковского района ожидаются сильный снег, метель, штормовой ветер. Скорость ветра может достигать 28-33 метра в секунду, на западе Елизовского муниципального района - 17-22 метра в секунду.

Первого января неблагоприятные погодные условия распространятся на северо-восток края: на Усть-Камчатский, Карагинский, Олюторский районы и Алеутский МО. Прогнозируются сильный снег, метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах - гололедица и снежные заносы.

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