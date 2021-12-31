За сутки в России подтверждено 20 638 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 20 638 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,3% - без клинических проявлений .
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2739
- 2 Санкт-Петербург 1529
- 3 Московская область 1197
- 4 Свердловская область 512
- 5 Челябинская область 483
- 6 Иркутская область 463
- 7 Краснодарский край 442
- 8 Пермский край 430
- 9 Красноярский край 425
- 10 Алтайский край 414
- 11 Приморский край 412
- 12 Ростовская область 409
- 13 Хабаровский край 372
- 14 Самарская область 364
- 15 Новосибирская область 354
- 16 Ленинградская область 339
- 17 Омская область 323
- 18 Кемеровская область 318
- 19 Нижегородская область 284
- 20 Воронежская область 279
- 21 Тюменская область 276
- 22 Саратовская область 276
- 23 Ставропольский край 272
- 24 Волгоградская область 262
- 25 Республика Башкортостан 260
- 26 Тверская область 255
- 27 Ярославская область 231
- 28 Владимирская область 231
- 29 Архангельская область 225
- 30 Амурская область 222
- 31 Пензенская область 213
- 32 Тульская область 213
- 33 Кировская область 205
- 34 Республика Карелия 198
- 35 Тамбовская область 198
- 36 Брянская область 194
- 37 Калининградская область 182
- 38 Астраханская область 177
- 39 Ульяновская область 176
- 40 Республика Коми 171
- 41 Смоленская область 168
- 42 Республика Бурятия 161
- 43 Калужская область 161
- 44 Белгородская область 161
- 45 Томская область 157
- 46 Вологодская область 157
- 47 Ивановская область 154
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 153
- 49 Новгородская область 146
- 50 Орловская область 145
- 51 Курганская область 142
- 52 Псковская область 140
- 53 Оренбургская область 132
- 54 Сахалинская область 130
- 55 Забайкальский край 130
- 56 Рязанская область 120
- 57 Мурманская область 118
- 58 Липецкая область 108
- 59 Республика Крым 107
- 60 Республика Саха (Якутия) 100
- 61 Республика Дагестан 100
- 62 Кабардино-Балкарская Республика 91
- 63 Республика Хакасия 85
- 64 Курская область 85
- 65 Республика Татарстан 85
- 66 Ямало-Ненецкий автономный округ 82
- 67 Республика Адыгея 79
- 68 Республика Ингушетия 74
- 69 Республика Северная Осетия-Алания 72
- 70 Республика Мордовия 67
- 71 Удмуртская Республика 66
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 64
- 73 Республика Чувашия 62
- 74 Чеченская Республика 61
- 75 Севастополь 49
- 76 Республика Марий Эл 43
- 77 Костромская область 30
- 78 Республика Алтай 26
- 79 Камчатский край 26
- 80 Еврейская автономная область 24
- 81 Республика Калмыкия 16
- 82 Магаданская область 15
- 83 Республика Тыва 12
- 84 Ненецкий автономный округ 6
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 499 982 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,04%
- 2. Республика Калмыкия 0,05%
- 3. Костромская область 0,06%
За последние сутки подтверждено 912 смертей
- Москва 69
- Санкт-Петербург 51
- Московская область 48
- Красноярский край 34
- Республика Крым 30
- Свердловская область 28
- Челябинская область 28
- Республика Башкортостан 25
- Алтайский край 25
- Пермский край 22
- Нижегородская область 22
- Ростовская область 21
- Воронежская область 19
- Ставропольский край 19
- Краснодарский край 18
- Волгоградская область 18
- Брянская область 17
- Самарская область 17
- Республика Коми 16
- Республика Чувашия 16
- Иркутская область 16
- Тюменская область 15
- Омская область 14
- Рязанская область 13
- Тверская область 13
- Саратовская область 13
- Новосибирская область 13
- Ульяновская область 12
- Забайкальский край 12
- Липецкая область 11
- Тульская область 11
- Вологодская область 10
- Пензенская область 9
- Республика Хакасия 9
- Астраханская область 8
- Республика Дагестан 8
- Ханты-Мансийский автономный округ 8
- Белгородская область 7
- Курская область 7
- Орловская область 7
- Ярославская область 7
- Оренбургская область 7
- Тамбовская область 6
- Псковская область 6
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Республика Татарстан 6
- Республика Бурятия 6
- Приморский край 6
- Ивановская область 5
- Калужская область 5
- Смоленская область 5
- Ленинградская область 5
- Мурманская область 5
- Чеченская Республика 5
- Республика Марий Эл 5
- Курганская область 5
- Кемеровская область 5
- Еврейская автономная область 5
- Новгородская область 4
- Республика Мордовия 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Амурская область 4
- Хабаровский край 4
- Сахалинская область 4
- Владимирская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Адыгея 3
- Чукотский автономный округ 3
- Костромская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Севастополь 2
- Удмуртская Республика 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Камчатский край 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 308 860 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 40 692 человека
- Москва 2726
- Санкт-Петербург 2468
- Иркутская область 2106
- Московская область 2048
- Омская область 1996
- Самарская область 1377
- Воронежская область 1292
- Нижегородская область 1052
- Пермский край 903
- Ростовская область 902
- Ставропольский край 902
- Владимирская область 882
- Алтайский край 882
- Краснодарский край 878
- Пензенская область 746
- Хабаровский край 739
- Республика Коми 727
- Смоленская область 724
- Ярославская область 689
- Тюменская область 681
- Курская область 667
- Ленинградская область 641
- Челябинская область 578
- Свердловская область 564
- Волгоградская область 518
- Приморский край 505
- Амурская область 488
- Красноярский край 482
- Саратовская область 443
- Томская область 437
- Орловская область 412
- Забайкальский край 407
- Псковская область 386
- Новосибирская область 378
- Ивановская область 376
- Астраханская область 365
- Вологодская область 353
- Белгородская область 344
- Республика Башкортостан 344
- Оренбургская область 332
- Брянская область 319
- Курганская область 316
- Кемеровская область 312
- Кировская область 273
- Архангельская область 272
- Новгородская область 251
- Мурманская область 249
- Липецкая область 246
- Республика Саха (Якутия) 243
- Рязанская область 241
- Республика Хакасия 232
- Удмуртская Республика 222
- Ямало-Ненецкий автономный округ 219
- Ханты-Мансийский автономный округ 212
- Республика Карелия 204
- Тульская область 203
- Республика Марий Эл 202
- Республика Татарстан 197
- Республика Крым 195
- Республика Бурятия 195
- Калининградская область 192
- Тамбовская область 172
- Республика Мордовия 165
- Сахалинская область 159
- Калужская область 143
- Ульяновская область 142
- Республика Тыва 138
- Тверская область 122
- Республика Северная Осетия - Алания 108
- Севастополь 104
- Республика Дагестан 95
- Кабардино-Балкарская Республика 91
- Республика Ингушетия 83
- Республика Адыгея 78
- Чеченская Республика 69
- Карачаево-Черкесская Республика 62
- Камчатский край 59
- Магаданская область 35
- Республика Алтай 33
- Республика Чувашия 26
- Еврейская автономная область 25
- Ненецкий автономный округ 17
- Республика Калмыкия 14
- Чукотский автономный округ 14
- Костромская область 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 463 919.