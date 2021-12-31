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31.12.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 20 638 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 20 638 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,3% - без клинических проявлений .
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2739
  • 2 Санкт-Петербург 1529
  • 3 Московская область 1197
  • 4 Свердловская область 512
  • 5 Челябинская область 483
  • 6 Иркутская область 463
  • 7 Краснодарский край 442
  • 8 Пермский край 430
  • 9 Красноярский край 425
  • 10 Алтайский край 414
  • 11 Приморский край 412
  • 12 Ростовская область 409
  • 13 Хабаровский край 372
  • 14 Самарская область 364
  • 15 Новосибирская область 354
  • 16 Ленинградская область 339
  • 17 Омская область 323
  • 18 Кемеровская область 318
  • 19 Нижегородская область 284
  • 20 Воронежская область 279
  • 21 Тюменская область 276
  • 22 Саратовская область 276
  • 23 Ставропольский край 272
  • 24 Волгоградская область 262
  • 25 Республика Башкортостан 260
  • 26 Тверская область 255
  • 27 Ярославская область 231
  • 28 Владимирская область 231
  • 29 Архангельская область 225
  • 30 Амурская область 222
  • 31 Пензенская область 213
  • 32 Тульская область 213
  • 33 Кировская область 205
  • 34 Республика Карелия 198
  • 35 Тамбовская область 198
  • 36 Брянская область 194
  • 37 Калининградская область 182
  • 38 Астраханская область 177
  • 39 Ульяновская область 176
  • 40 Республика Коми 171
  • 41 Смоленская область 168
  • 42 Республика Бурятия 161
  • 43 Калужская область 161
  • 44 Белгородская область 161
  • 45 Томская область 157
  • 46 Вологодская область 157
  • 47 Ивановская область 154
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 153
  • 49 Новгородская область 146
  • 50 Орловская область 145
  • 51 Курганская область 142
  • 52 Псковская область 140
  • 53 Оренбургская область 132
  • 54 Сахалинская область 130
  • 55 Забайкальский край 130
  • 56 Рязанская область 120
  • 57 Мурманская область 118
  • 58 Липецкая область 108
  • 59 Республика Крым 107
  • 60 Республика Саха (Якутия) 100
  • 61 Республика Дагестан 100
  • 62 Кабардино-Балкарская Республика 91
  • 63 Республика Хакасия 85
  • 64 Курская область 85
  • 65 Республика Татарстан 85
  • 66 Ямало-Ненецкий автономный округ 82
  • 67 Республика Адыгея 79
  • 68 Республика Ингушетия 74
  • 69 Республика Северная Осетия-Алания 72
  • 70 Республика Мордовия 67
  • 71 Удмуртская Республика 66
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 64
  • 73 Республика Чувашия 62
  • 74 Чеченская Республика 61
  • 75 Севастополь 49
  • 76 Республика Марий Эл 43
  • 77 Костромская область 30
  • 78 Республика Алтай 26
  • 79 Камчатский край 26
  • 80 Еврейская автономная область 24
  • 81 Республика Калмыкия 16
  • 82 Магаданская область 15
  • 83 Республика Тыва 12
  • 84 Ненецкий автономный округ 6
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 499 982 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,04%
  • 2. Республика Калмыкия 0,05%
  • 3. Костромская область 0,06%
За последние сутки подтверждено 912 смертей
  1. Москва 69
  2. Санкт-Петербург 51
  3. Московская область 48
  4. Красноярский край 34
  5. Республика Крым 30
  6. Свердловская область 28
  7. Челябинская область 28
  8. Республика Башкортостан 25
  9. Алтайский край 25
  10. Пермский край 22
  11. Нижегородская область 22
  12. Ростовская область 21
  13. Воронежская область 19
  14. Ставропольский край 19
  15. Краснодарский край 18
  16. Волгоградская область 18
  17. Брянская область 17
  18. Самарская область 17
  19. Республика Коми 16
  20. Республика Чувашия 16
  21. Иркутская область 16
  22. Тюменская область 15
  23. Омская область 14
  24. Рязанская область 13
  25. Тверская область 13
  26. Саратовская область 13
  27. Новосибирская область 13
  28. Ульяновская область 12
  29. Забайкальский край 12
  30. Липецкая область 11
  31. Тульская область 11
  32. Вологодская область 10
  33. Пензенская область 9
  34. Республика Хакасия 9
  35. Астраханская область 8
  36. Республика Дагестан 8
  37. Ханты-Мансийский автономный округ 8
  38. Белгородская область 7
  39. Курская область 7
  40. Орловская область 7
  41. Ярославская область 7
  42. Оренбургская область 7
  43. Тамбовская область 6
  44. Псковская область 6
  45. Республика Северная Осетия - Алания 6
  46. Республика Татарстан 6
  47. Республика Бурятия 6
  48. Приморский край 6
  49. Ивановская область 5
  50. Калужская область 5
  51. Смоленская область 5
  52. Ленинградская область 5
  53. Мурманская область 5
  54. Чеченская Республика 5
  55. Республика Марий Эл 5
  56. Курганская область 5
  57. Кемеровская область 5
  58. Еврейская автономная область 5
  59. Новгородская область 4
  60. Республика Мордовия 4
  61. Республика Саха (Якутия) 4
  62. Амурская область 4
  63. Хабаровский край 4
  64. Сахалинская область 4
  65. Владимирская область 3
  66. Республика Карелия 3
  67. Республика Адыгея 3
  68. Чукотский автономный округ 3
  69. Костромская область 2
  70. Республика Калмыкия 2
  71. Севастополь 2
  72. Удмуртская Республика 2
  73. Кировская область 2
  74. Республика Алтай 2
  75. Республика Ингушетия 1
  76. Кабардино-Балкарская Республика 1
  77. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  78. Камчатский край 1
  79. Магаданская область 1

За весь период по России умерло 308 860 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 40 692 человека
  1. Москва 2726
  2. Санкт-Петербург 2468
  3. Иркутская область 2106
  4. Московская область 2048
  5. Омская область 1996
  6. Самарская область 1377
  7. Воронежская область 1292
  8. Нижегородская область 1052
  9. Пермский край 903
  10. Ростовская область 902
  11. Ставропольский край 902
  12. Владимирская область 882
  13. Алтайский край 882
  14. Краснодарский край 878
  15. Пензенская область 746
  16. Хабаровский край 739
  17. Республика Коми 727
  18. Смоленская область 724
  19. Ярославская область 689
  20. Тюменская область 681
  21. Курская область 667
  22. Ленинградская область 641
  23. Челябинская область 578
  24. Свердловская область 564
  25. Волгоградская область 518
  26. Приморский край 505
  27. Амурская область 488
  28. Красноярский край 482
  29. Саратовская область 443
  30. Томская область 437
  31. Орловская область 412
  32. Забайкальский край 407
  33. Псковская область 386
  34. Новосибирская область 378
  35. Ивановская область 376
  36. Астраханская область 365
  37. Вологодская область 353
  38. Белгородская область 344
  39. Республика Башкортостан 344
  40. Оренбургская область 332
  41. Брянская область 319
  42. Курганская область 316
  43. Кемеровская область 312
  44. Кировская область 273
  45. Архангельская область 272
  46. Новгородская область 251
  47. Мурманская область 249
  48. Липецкая область 246
  49. Республика Саха (Якутия) 243
  50. Рязанская область 241
  51. Республика Хакасия 232
  52. Удмуртская Республика 222
  53. Ямало-Ненецкий автономный округ 219
  54. Ханты-Мансийский автономный округ 212
  55. Республика Карелия 204
  56. Тульская область 203
  57. Республика Марий Эл 202
  58. Республика Татарстан 197
  59. Республика Крым 195
  60. Республика Бурятия 195
  61. Калининградская область 192
  62. Тамбовская область 172
  63. Республика Мордовия 165
  64. Сахалинская область 159
  65. Калужская область 143
  66. Ульяновская область 142
  67. Республика Тыва 138
  68. Тверская область 122
  69. Республика Северная Осетия - Алания 108
  70. Севастополь 104
  71. Республика Дагестан 95
  72. Кабардино-Балкарская Республика 91
  73. Республика Ингушетия 83
  74. Республика Адыгея 78
  75. Чеченская Республика 69
  76. Карачаево-Черкесская Республика 62
  77. Камчатский край 59
  78. Магаданская область 35
  79. Республика Алтай 33
  80. Республика Чувашия 26
  81. Еврейская автономная область 25
  82. Ненецкий автономный округ 17
  83. Республика Калмыкия 14
  84. Чукотский автономный округ 14
  85. Костромская область 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 463 919.

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