За сутки в России подтверждено 20 638 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 20 638 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,3% - без клинических проявлений .

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2739

2 Санкт-Петербург 1529

3 Московская область 1197

4 Свердловская область 512

5 Челябинская область 483

6 Иркутская область 463

7 Краснодарский край 442

8 Пермский край 430

9 Красноярский край 425

10 Алтайский край 414

11 Приморский край 412

12 Ростовская область 409

13 Хабаровский край 372

14 Самарская область 364

15 Новосибирская область 354

16 Ленинградская область 339

17 Омская область 323

18 Кемеровская область 318

19 Нижегородская область 284

20 Воронежская область 279

21 Тюменская область 276

22 Саратовская область 276

23 Ставропольский край 272

24 Волгоградская область 262

25 Республика Башкортостан 260

26 Тверская область 255

27 Ярославская область 231

28 Владимирская область 231

29 Архангельская область 225

30 Амурская область 222

31 Пензенская область 213

32 Тульская область 213

33 Кировская область 205

34 Республика Карелия 198

35 Тамбовская область 198

36 Брянская область 194

37 Калининградская область 182

38 Астраханская область 177

39 Ульяновская область 176

40 Республика Коми 171

41 Смоленская область 168

42 Республика Бурятия 161

43 Калужская область 161

44 Белгородская область 161

45 Томская область 157

46 Вологодская область 157

47 Ивановская область 154

48 Ханты-Мансийский автономный округ 153

49 Новгородская область 146

50 Орловская область 145

51 Курганская область 142

52 Псковская область 140

53 Оренбургская область 132

54 Сахалинская область 130

55 Забайкальский край 130

56 Рязанская область 120

57 Мурманская область 118

58 Липецкая область 108

59 Республика Крым 107

60 Республика Саха (Якутия) 100

61 Республика Дагестан 100

62 Кабардино-Балкарская Республика 91

63 Республика Хакасия 85

64 Курская область 85

65 Республика Татарстан 85

66 Ямало-Ненецкий автономный округ 82

67 Республика Адыгея 79

68 Республика Ингушетия 74

69 Республика Северная Осетия-Алания 72

70 Республика Мордовия 67

71 Удмуртская Республика 66

72 Карачаево-Черкесская Республика 64

73 Республика Чувашия 62

74 Чеченская Республика 61

75 Севастополь 49

76 Республика Марий Эл 43

77 Костромская область 30

78 Республика Алтай 26

79 Камчатский край 26

80 Еврейская автономная область 24

81 Республика Калмыкия 16

82 Магаданская область 15

83 Республика Тыва 12

84 Ненецкий автономный округ 6

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 499 982 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,04%

2. Республика Калмыкия 0,05%

3. Костромская область 0,06% За последние сутки подтверждено 912 смертей Москва 69 Санкт-Петербург 51 Московская область 48 Красноярский край 34 Республика Крым 30 Свердловская область 28 Челябинская область 28 Республика Башкортостан 25 Алтайский край 25 Пермский край 22 Нижегородская область 22 Ростовская область 21 Воронежская область 19 Ставропольский край 19 Краснодарский край 18 Волгоградская область 18 Брянская область 17 Самарская область 17 Республика Коми 16 Республика Чувашия 16 Иркутская область 16 Тюменская область 15 Омская область 14 Рязанская область 13 Тверская область 13 Саратовская область 13 Новосибирская область 13 Ульяновская область 12 Забайкальский край 12 Липецкая область 11 Тульская область 11 Вологодская область 10 Пензенская область 9 Республика Хакасия 9 Астраханская область 8 Республика Дагестан 8 Ханты-Мансийский автономный округ 8 Белгородская область 7 Курская область 7 Орловская область 7 Ярославская область 7 Оренбургская область 7 Тамбовская область 6 Псковская область 6 Республика Северная Осетия - Алания 6 Республика Татарстан 6 Республика Бурятия 6 Приморский край 6 Ивановская область 5 Калужская область 5 Смоленская область 5 Ленинградская область 5 Мурманская область 5 Чеченская Республика 5 Республика Марий Эл 5 Курганская область 5 Кемеровская область 5 Еврейская автономная область 5 Новгородская область 4 Республика Мордовия 4 Республика Саха (Якутия) 4 Амурская область 4 Хабаровский край 4 Сахалинская область 4 Владимирская область 3 Республика Карелия 3 Республика Адыгея 3 Чукотский автономный округ 3 Костромская область 2 Республика Калмыкия 2 Севастополь 2 Удмуртская Республика 2 Кировская область 2 Республика Алтай 2 Республика Ингушетия 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Камчатский край 1 Магаданская область 1 За весь период по России умерло 308 860 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 40 692 человека Москва 2726 Санкт-Петербург 2468 Иркутская область 2106 Московская область 2048 Омская область 1996 Самарская область 1377 Воронежская область 1292 Нижегородская область 1052 Пермский край 903 Ростовская область 902 Ставропольский край 902 Владимирская область 882 Алтайский край 882 Краснодарский край 878 Пензенская область 746 Хабаровский край 739 Республика Коми 727 Смоленская область 724 Ярославская область 689 Тюменская область 681 Курская область 667 Ленинградская область 641 Челябинская область 578 Свердловская область 564 Волгоградская область 518 Приморский край 505 Амурская область 488 Красноярский край 482 Саратовская область 443 Томская область 437 Орловская область 412 Забайкальский край 407 Псковская область 386 Новосибирская область 378 Ивановская область 376 Астраханская область 365 Вологодская область 353 Белгородская область 344 Республика Башкортостан 344 Оренбургская область 332 Брянская область 319 Курганская область 316 Кемеровская область 312 Кировская область 273 Архангельская область 272 Новгородская область 251 Мурманская область 249 Липецкая область 246 Республика Саха (Якутия) 243 Рязанская область 241 Республика Хакасия 232 Удмуртская Республика 222 Ямало-Ненецкий автономный округ 219 Ханты-Мансийский автономный округ 212 Республика Карелия 204 Тульская область 203 Республика Марий Эл 202 Республика Татарстан 197 Республика Крым 195 Республика Бурятия 195 Калининградская область 192 Тамбовская область 172 Республика Мордовия 165 Сахалинская область 159 Калужская область 143 Ульяновская область 142 Республика Тыва 138 Тверская область 122 Республика Северная Осетия - Алания 108 Севастополь 104 Республика Дагестан 95 Кабардино-Балкарская Республика 91 Республика Ингушетия 83 Республика Адыгея 78 Чеченская Республика 69 Карачаево-Черкесская Республика 62 Камчатский край 59 Магаданская область 35 Республика Алтай 33 Республика Чувашия 26 Еврейская автономная область 25 Ненецкий автономный округ 17 Республика Калмыкия 14 Чукотский автономный округ 14 Костромская область 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 463 919. Назальная вакцина от коронавируса поступит в продажу в начале 2022 года