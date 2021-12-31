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Рубрика: Общество

В Осетии инспекторы ГИБДД вышли на дежурства в сказочных образах

Текст: Роман Кияшко (Северная Осетия)

Во Владикавказе инспекторы ГИБДД вышли на дороги города в образах Деда Мороза и Снегурочки.

Фото: Управление ГИБДД РФ по Ростовской области
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Правоохранители в костюмах главных новогодних персонажей останавливали автомобили, поздравляли водителей с наступающими праздниками и рассказывали о том, что даже в новогоднюю ночь следует соблюдать правила дорожного движения, сообщили в республиканском управлении МВД России.

- Праздничное настроение не должно быть ничем омрачено, поэтому мы неустанно напоминаем автолюбителям о важности соблюдения ПДД. Конечно, водители волнуются, когда их останавливает инспектор ДПС, но, увидев Деда Мороза и Снегурочку, сразу улыбаются и обещают не нарушать, - рассказал один из сотрудников УГИБДД МВД по РСО-Алания.

Инспекторы не обделяли вниманием и детей. Они напутствовали их вести себя хорошо в следующем году и слушаться родителей. Тем, кто был пристегнут или находился в детском удерживающем кресле, правоохранители дарили подарки.

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