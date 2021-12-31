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31.12.2021 06:00
Рубрика: Общество

Чем украшали елки: игрушки по цене автомобиля и погоны среди хвои

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Украшения на елке давно являются непременным атрибутом Нового года. Эти игрушки прошли свою эволюцию, о которой "Российской газете" рассказал научный сотрудник Волгоградского областного краеведческого музея Борис Колесников.
Фото: Роман Мерзляков Фото: Роман Мерзляков
Фото: Роман Мерзляков

- Украшать дома еловыми и сосновыми ветвями у нас начали при Петре I. Но настоящая рождественская и новогодняя красавица в России появилась значительно позже, только в XIX веке. Такая традиция к нам пришла из Германии, где она зародилась еще в XVII столетии.

Фото: iStock
Архивисты рассказали, сколько стоили елочные игрушки в СССР

В России массово ставить ель стали в 1860-70-е годы. Первые игрушки были съедобными: яблоки, орехи, леденцы. Позже стали шишки заворачивать в фольгу, делать из бумаги, ваты, картона человечков, животных, ангелочков. Плоды по-прежнему весели на колючих ветках, только теперь они могли быть из папье-маше.

Моду задавала Германия, что логично. Родина "Щелкунчика" все-таки. Например, в ходу был "дрезденский картонаж": вырезанные фигурки из тисненого и раскрашенного картона. Такое урашение было по карману многим. В царское время печатные издания делали подарок для читателей в виде бумажных елочных игрушек.

Стеклянные игрушки тоже были, но просили за них баснословные деньги. Сегодня столько подержанный автомобиль будет стоить. Привозили такую атрибутику праздника все из той же Германии.

Только в начале ХХ века в Российской империи стеклодувы освоили выпуск елочных украшений. Завод в Клину работает до сих пор.

Почему наиболее популярная форма - это шарик? Да в память о яблоках! Легенда гласит, что однажды в Саксонии был неурожай фруктов. И тогда немцы попросили мастеров сделать стеклянные яблоки, чтобы сидеть у камина и вспоминать запретный плод Евы. Звезда наверху - это тоже библейский символ.

Зато в нашей стране придумали вешать на рождественское дерево бусы. Это были обыкновенные женские украшения. После революции Рождество было объявлено буржуазным праздником. С 1925 года елку запретили, однако многие продолжали втайне наряжать ее. В 1935 году вернули ель - теперь уже новогоднюю. На смену ангелочкам пришли игрушки с советской символикой.

Вифлеемская звезда имеет восемь концов. При советской власти навершием становится красная пятиугольная звезда. Вместо ангелков - пограничник, полярник, парашютист. На богато украшенной елке можно было отыскать и маленький дирижабль. Продавались даже новогодние шары с портретами членов партии.

Фото: Анна Бондаренко
Почему елочные игрушки советской эпохи трогают людские души

Игрушки производили даже во время Великой Отечественной войны. Но на фронте люди выкручивались сами. Вместо гирлянды - бинт, вместо игрушек - временно разместившиеся среди хвои погоны. Шарики делали из обычных лампочек, разрисовывая их. Умельцы могли смастерить что-нибудь из проволоки.

После Победы стали выпускать игрушки, напоминающие о простом мирном быте: чайнички, самоварчики. В 1949 году было 150-летие со дня рождения Пушкина. На елках появились его герои. Большим спросом пользовались изделия из ГДР - традиции все-таки. Но все же советские мастера постепенно приближались по уровню к своим западным конкурентам.

- Именно разнообразие елочных украшений и стало отличительной особенностью Нового года в нашей стране, - добавляет Колесников. - В 50-е годы были модны бусы и композиции из стекляруса. Появляется много сказочных персонажей. В игрушках отображалась вся жизнь страны. При Хрущеве на новогодней елке "росло" все, что угодно: лимон, огурец, кукуруза. В 1956 году после выхода "Карнавальной ночи" распространение получили часы с положением стрелок без пяти 12. А в начале 60-х на елке появляются стеклянные космонавты. Как альтернатива звезде снова входит в обиход навершие в виде пики. Она была в начале ХХ века, а потом ее надолго забыли. На этот раз она символизировала взлетающую ракету.

В 1970-80-е годы елочки начинают блестеть куда сильнее, ведь это эпоха первых электрических гирлянд и мишуры. Появились пластмассовые игрушки.

А в 1990-е на наше дерево попытался с криком "хо-хо-хо" вскарабкаться Санта-Клаус, нагло отталкивавший Деда Мороза со Снегурочкой. С Востока пошли в наступление разные звери - символы наступившего года. Пластик практически вытесняет стекло. И наше время тоже обязательно найдет отражение в игрушках на елке.

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