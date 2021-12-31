В Адыгее в ДТП погибли два взрослых и ребенок

В Адыгее в результате столкновения трех автомобилей погибли три человека. Об этом в пятницу сообщили в республиканском управлении МВД России.

Инцидент произошел в Теучежском районе республики на федеральной трассе А-160. Подробностей аварии не сообщается, но известно, что столкнулась Газель и два легковых отечественных автомобиля.

- В результате происшествия, на месте погибли три человека, в том числе трехлетняя девочка, находившиеся в одном из автомобилей, - говорится в сообщении.

Также в ДТП есть и пострадавшие, которых бригады скорой помощи доставили в больницы Адыгеи и Краснодарского края. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.