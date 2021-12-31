В Ростове офицеры ГИБДД записали новогоднюю песню-поздравление

В Ростове-на-Дону сотрудники регионального управления ГИБДД записали видеоклип с новогодней песней.

"Песню и музыку специально к празднику написал Давид Дивад. Исполняет инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Ростовской области, лейтенант Дарья Федотова, а ролик снимал и монтировал Юрий Ковтун", - рассказала сотрудник ГИБДД региона Ирина Гурьева.

Песня называется "С Новым годом!". В качестве видеоряда создатели видео использовали документальные кадры, сделанные во время несения службы и встреч с подшефными - школьниками и юными инспекторами движения. В клип также вошли видеозаписи случаев, когда сотрудники ГИБДД помогали медикам принять роды, а потом поздравляли счастливых родителей.

Музыкальный ролик, опубликованный в социальных сетях, стал стремительно завоевывать аудиторию.