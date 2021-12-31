Судя по цифрам статистики, уходящий год для субъектов УрФО оказался более-менее успешным. Системообразующие отрасли после спада в 2020-м набрали обороты, металлургия и строительство - вообще на взлете. Малому бизнесу пришлось куда тяжелее, но и здесь спад не фатальный. При этом власти, бизнес и общество не только боролись с коронавирусом, но и осуществили немало важнейших для последующего развития экономики и социальной сферы проектов. Самые яркие попытались вспомнить корреспонденты "РГ".

Город вдохнул

Самым заметным событием уходящего года на Южном Урале стало досрочное завершение рекультивации челябинской городской свалки - одной из самых больших в Европе. За 70 лет здесь накоплено около 70 миллионов тонн отходов. Ликвидация мусорного "некрополя" стала сложнейшей задачей: требовалось сформировать новое тело полигона, укрыть поверхность непроницаемым защитным экраном площадью более полумиллиона квадратных метров, смонтировать системы сбора фильтрата и утилизации свалочного газа, используя лучшие мировые практики. В результате выбросы вредных веществ сократились на 64 тысячи тонн - мегаполис вздохнул легче.

А еще в 2021 году в области принято два знаковых решения, которые существенно повлияют на будущее развитие. Первое - избавиться от крупнейшего долгостроя, превратив законсервированную линию метрополитена Челябинска в метротрам. Недостроенные станции планируется дополнить двумя пересадочными, проложить более 7 километров туннелей, около 4 километров наземных путей и дотянуть их до новых кварталов города.

Еще одним амбициозным проектом обещает стать строительство в Челябинске межуниверситетского кампуса мирового уровня, для которого зарезервированы площадки Южно-Уральского и Челябинского госуниверситетов. Здесь разместятся учебные, исследовательские лаборатории с суперкомпьютером, офисы, конференц-залы, технопарк, бизнес-инкубатор, общежитие, апарт-отель, спортзалы.

Пора в полет

На исходе лета под Тюменью открыт первый в стране карбоновый полигон. На небольшой площадке, где сочетаются различные типы западносибирских экосистем, отрабатываются технологии отслеживания содержания углеродов в почве, парниковых газов в атмосфере, здесь наблюдают за поглощением углекислого газа растениями, деревьями, чтобы выявить самые продуктивные. Сканирование поверхности с летательных аппаратов позволяет мониторить тысячи гектаров прилегающей территории. Полигон организован на базе биостанции Тюменского госуниверситета - ядра Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Осенью эксперты этого вуза, германского университета Геттингена и Минобрнауки РФ провели интенсивный курс обучения операторов других подобных полигонов.

Ну а в Тобольске построен современный межрегиональный аэропорт, способный принимать лайнеры типа Boeing 737-800 и Airbus A 321. Это первый в постсоветской России проект такого масштаба в малом городе. Инициатор и генеральный инвестор - "СИБУР" - реализовал его всего за пару лет. Общий объем инвестиций - 19 миллиардов рублей. Авиамаршруты связали 100-тысячный Тобольск с Москвой, Екатеринбургом, Санкт-Петербургом и Новосибирском. В 2022 году количество направлений увеличится до десяти. Насколько они окажутся экономически привлекательными для авиакомпаний, можно будет судить через 6-9 месяцев, но эффект уже заметен: пассажиропоток тюменского Рощино вырос на 9,5 процента по сравнению с доковидным 2019 годом.

Шампиньоны в технопарке

Одним из самых масштабных проектов на Урале назвал открытие после реконструкции моста по проспекту Машиностроителей в Кургане вице-премьер Марат Хуснуллин. Путепровод, который курганцы называют просто мостом ЖБИ, связывает центр города с двумя крупными микрорайонами - Заозерным и Рябково, где проживает более трети населения областного центра. Мост построили почти 50 лет назад - тогда не рассчитывали на нынешний поток машин, поэтому магистраль стала разрушаться на глазах. В сентябре 2019 года ее закрыли на реконструкцию, стоимость которой свыше миллиарда рублей. Все это время жители микрорайонов добирались до центра объездными путями, поэтому открытие путепровода стало поистине значимым событием.

В Тобольске построен современный межрегиональный аэропорт - это первый в постсоветской России проект такого масштаба в малом городе

Тенденция года - появление инфраструктуры для инновационного развития. Первым шагом станет создание сети из девяти индустриальных парков. Три уже действуют, строительство еще двух планируют завершить в первом квартале 2022 года. Кроме того, созданы три территории опережающего развития: ТОСЭР "Варгаши", "Далматово" и "Катайск". Их резиденты уже привлекли более 173 миллионов рублей инвестиций. А в ноябре в Катайске подписано самое крупное соглашение: инвестор планирует вложить свыше 2,5 миллиарда рублей в тепличный комплекс для выращивания шампиньонов.

По рельсам в 2022-й

Для Свердловской области год ознаменован рядом крупных транспортно-инфраструктурных проектов. В частности, открылся после масштабной реконструкции Макаровский мост в Екатеринбурге. Подрядчик сдал основной объем на год раньше срока, фактически пристроив к старому пролету, 1959 года рождения, еще один и обновив прежние конструкции. В результате ширина дорожного покрытия здесь увеличилась вдвое, вместо четырех полос движения стало шесть. Пропускная способность одной из главных транспортных артерий мегаполиса, улицы Челюскинцев, выросла в 1,5 раза, что очень важно, ведь помимо машин по ней ходят трамваи пяти маршрутов. Все расходы, а это около 2,5 миллиарда рублей, взяли на себя местный и областной бюджеты на паритетных началах.

Еще один масштабный объект, построенный в рекордный срок, сейчас проходит техническое тестирование. По данным регионального минтранса, трамвайная линия, соединившая столицу Урала с активно развивающимся городом-спутником Верхняя Пышма, готова на 90 с лишним процентов. Осталось только благоустройство, к нему приступят, когда сойдет снег. По новому маршруту длиной 9 километров будут ходить 11 низкопольных вагонов. Каждые сутки они будут перевозить до 11 тысяч человек. Путь займет 25-30 минут - добираться на автобусе почти вдвое дольше. Проект достаточно дорогой, для его реализации власти Свердловской области впервые использовали транспортную концессию и привлекли через концессионера средства в размере 1,9 миллиарда рублей на закупку подвижного состава и строительство высокотехнологичного депо.

Больше солнца на Ямале

Самую большую на Ямале транспортную развязку "Солнечная" открыли в Новом Уренгое. Она находится на пересечении железной дороги, имеет 13 съездов на разных уровнях, общая протяженность - почти шесть километров. Обошелся объект в 4,7 миллиарда рублей. Ввод развязки почти сразу разгрузил город от пробок в часы пик. А в перспективе, когда будет построен Северный широтный ход и интенсивность движения поездов увеличится в разы, развязка поможет разделить потоки транспорта и избежать заторов.

К возведению объекта строители приступили в ноябре 2019-го и сдали его досрочно, несмотря на то что 55 дней у них выпали из-за морозов, когда работать было практически невозможно. В самый пик работ на объекте трудилось более 500 человек и свыше 80 единиц техники.

Помимо ТЭК

Инвестиции в Югре в 2021-м превысили триллион рублей - это рекордная цифра для региона. Объем вложений на душу населения достиг 605,3 тысячи рублей - в четыре раза больше, чем в среднем по стране. Но самое примечательное, что деньги шли не только в ТЭК: более двух миллиардов рублей направлены в иные сферы. Среди самых важных объектов - первое в стране производство по изготовлению белковых компонентов (основы сухих смесей для питания младенцев). Производство будет запущено на базе законсервированного молочного завода в поселке Алябьевском.

В Югре деньги шли не только в ТЭК: более двух миллиардов рублей направлены в иные сферы

Среди реализованных в этом году проектов - терминально-логистический комплекс в Сургутском районе с объемом инвестиций 1,9 миллиарда рублей. По планам властей к 2030 году в экономику региона будет привлекаться 1,7 триллиона в год.

Взгляд из полпредства

Незадолго до Нового года "РГ" спросила о том, какие проекты 2021-го стали наиболее значимыми, полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Его выбор в основном не совпал с оценкой редакции.

- Если мы посмотрим на завершенные в этом году проекты, то увидим, что в УрФО нет жесткой привязки к региональной специализации. Наоборот, все регионы включены в единую систему разделения труда, - подчеркнул он. - Например, в Магнитогорске "НОВАТЭК-Челябинск" завершил строительство завода по производству СПГ. Объем инвестиций составил более миллиарда рублей. Но главным событием в Челябинской области стало введение в эксплуатацию обогатительной фабрики Томинского ГОКа производительностью 28 миллионов тонн руды в год. В Тюменской области на полную мощность вышел "Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат" - крупнейший завод по производству полимеров. В Курганской в середине этого года открылся единственный в области современный тепличный комплекс "Мартыновский".

В чем оказались единодушны все - главным проектом в сфере экологии стала ликвидация челябинской городской свалки.