Город вдохнул
Самым заметным событием уходящего года на Южном Урале стало досрочное завершение рекультивации челябинской городской свалки - одной из самых больших в Европе. За 70 лет здесь накоплено около 70 миллионов тонн отходов. Ликвидация мусорного "некрополя" стала сложнейшей задачей: требовалось сформировать новое тело полигона, укрыть поверхность непроницаемым защитным экраном площадью более полумиллиона квадратных метров, смонтировать системы сбора фильтрата и утилизации свалочного газа, используя лучшие мировые практики. В результате выбросы вредных веществ сократились на 64 тысячи тонн - мегаполис вздохнул легче.
А еще в 2021 году в области принято два знаковых решения, которые существенно повлияют на будущее развитие. Первое - избавиться от крупнейшего долгостроя, превратив законсервированную линию метрополитена Челябинска в метротрам. Недостроенные станции планируется дополнить двумя пересадочными, проложить более 7 километров туннелей, около 4 километров наземных путей и дотянуть их до новых кварталов города.
Еще одним амбициозным проектом обещает стать строительство в Челябинске межуниверситетского кампуса мирового уровня, для которого зарезервированы площадки Южно-Уральского и Челябинского госуниверситетов. Здесь разместятся учебные, исследовательские лаборатории с суперкомпьютером, офисы, конференц-залы, технопарк, бизнес-инкубатор, общежитие, апарт-отель, спортзалы.
Пора в полет
На исходе лета под Тюменью открыт первый в стране карбоновый полигон. На небольшой площадке, где сочетаются различные типы западносибирских экосистем, отрабатываются технологии отслеживания содержания углеродов в почве, парниковых газов в атмосфере, здесь наблюдают за поглощением углекислого газа растениями, деревьями, чтобы выявить самые продуктивные. Сканирование поверхности с летательных аппаратов позволяет мониторить тысячи гектаров прилегающей территории. Полигон организован на базе биостанции Тюменского госуниверситета - ядра Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Осенью эксперты этого вуза, германского университета Геттингена и Минобрнауки РФ провели интенсивный курс обучения операторов других подобных полигонов.
Ну а в Тобольске построен современный межрегиональный аэропорт, способный принимать лайнеры типа Boeing 737-800 и Airbus A 321. Это первый в постсоветской России проект такого масштаба в малом городе. Инициатор и генеральный инвестор - "СИБУР" - реализовал его всего за пару лет. Общий объем инвестиций - 19 миллиардов рублей. Авиамаршруты связали 100-тысячный Тобольск с Москвой, Екатеринбургом, Санкт-Петербургом и Новосибирском. В 2022 году количество направлений увеличится до десяти. Насколько они окажутся экономически привлекательными для авиакомпаний, можно будет судить через 6-9 месяцев, но эффект уже заметен: пассажиропоток тюменского Рощино вырос на 9,5 процента по сравнению с доковидным 2019 годом.
Шампиньоны в технопарке
Одним из самых масштабных проектов на Урале назвал открытие после реконструкции моста по проспекту Машиностроителей в Кургане вице-премьер Марат Хуснуллин. Путепровод, который курганцы называют просто мостом ЖБИ, связывает центр города с двумя крупными микрорайонами - Заозерным и Рябково, где проживает более трети населения областного центра. Мост построили почти 50 лет назад - тогда не рассчитывали на нынешний поток машин, поэтому магистраль стала разрушаться на глазах. В сентябре 2019 года ее закрыли на реконструкцию, стоимость которой свыше миллиарда рублей. Все это время жители микрорайонов добирались до центра объездными путями, поэтому открытие путепровода стало поистине значимым событием.
Тенденция года - появление инфраструктуры для инновационного развития. Первым шагом станет создание сети из девяти индустриальных парков. Три уже действуют, строительство еще двух планируют завершить в первом квартале 2022 года. Кроме того, созданы три территории опережающего развития: ТОСЭР "Варгаши", "Далматово" и "Катайск". Их резиденты уже привлекли более 173 миллионов рублей инвестиций. А в ноябре в Катайске подписано самое крупное соглашение: инвестор планирует вложить свыше 2,5 миллиарда рублей в тепличный комплекс для выращивания шампиньонов.
По рельсам в 2022-й
Для Свердловской области год ознаменован рядом крупных транспортно-инфраструктурных проектов. В частности, открылся после масштабной реконструкции Макаровский мост в Екатеринбурге. Подрядчик сдал основной объем на год раньше срока, фактически пристроив к старому пролету, 1959 года рождения, еще один и обновив прежние конструкции. В результате ширина дорожного покрытия здесь увеличилась вдвое, вместо четырех полос движения стало шесть. Пропускная способность одной из главных транспортных артерий мегаполиса, улицы Челюскинцев, выросла в 1,5 раза, что очень важно, ведь помимо машин по ней ходят трамваи пяти маршрутов. Все расходы, а это около 2,5 миллиарда рублей, взяли на себя местный и областной бюджеты на паритетных началах.
Еще один масштабный объект, построенный в рекордный срок, сейчас проходит техническое тестирование. По данным регионального минтранса, трамвайная линия, соединившая столицу Урала с активно развивающимся городом-спутником Верхняя Пышма, готова на 90 с лишним процентов. Осталось только благоустройство, к нему приступят, когда сойдет снег. По новому маршруту длиной 9 километров будут ходить 11 низкопольных вагонов. Каждые сутки они будут перевозить до 11 тысяч человек. Путь займет 25-30 минут - добираться на автобусе почти вдвое дольше. Проект достаточно дорогой, для его реализации власти Свердловской области впервые использовали транспортную концессию и привлекли через концессионера средства в размере 1,9 миллиарда рублей на закупку подвижного состава и строительство высокотехнологичного депо.
Больше солнца на Ямале
Самую большую на Ямале транспортную развязку "Солнечная" открыли в Новом Уренгое. Она находится на пересечении железной дороги, имеет 13 съездов на разных уровнях, общая протяженность - почти шесть километров. Обошелся объект в 4,7 миллиарда рублей. Ввод развязки почти сразу разгрузил город от пробок в часы пик. А в перспективе, когда будет построен Северный широтный ход и интенсивность движения поездов увеличится в разы, развязка поможет разделить потоки транспорта и избежать заторов.
К возведению объекта строители приступили в ноябре 2019-го и сдали его досрочно, несмотря на то что 55 дней у них выпали из-за морозов, когда работать было практически невозможно. В самый пик работ на объекте трудилось более 500 человек и свыше 80 единиц техники.
Помимо ТЭК
Инвестиции в Югре в 2021-м превысили триллион рублей - это рекордная цифра для региона. Объем вложений на душу населения достиг 605,3 тысячи рублей - в четыре раза больше, чем в среднем по стране. Но самое примечательное, что деньги шли не только в ТЭК: более двух миллиардов рублей направлены в иные сферы. Среди самых важных объектов - первое в стране производство по изготовлению белковых компонентов (основы сухих смесей для питания младенцев). Производство будет запущено на базе законсервированного молочного завода в поселке Алябьевском.
Среди реализованных в этом году проектов - терминально-логистический комплекс в Сургутском районе с объемом инвестиций 1,9 миллиарда рублей. По планам властей к 2030 году в экономику региона будет привлекаться 1,7 триллиона в год.
Взгляд из полпредства
Незадолго до Нового года "РГ" спросила о том, какие проекты 2021-го стали наиболее значимыми, полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Его выбор в основном не совпал с оценкой редакции.
- Если мы посмотрим на завершенные в этом году проекты, то увидим, что в УрФО нет жесткой привязки к региональной специализации. Наоборот, все регионы включены в единую систему разделения труда, - подчеркнул он. - Например, в Магнитогорске "НОВАТЭК-Челябинск" завершил строительство завода по производству СПГ. Объем инвестиций составил более миллиарда рублей. Но главным событием в Челябинской области стало введение в эксплуатацию обогатительной фабрики Томинского ГОКа производительностью 28 миллионов тонн руды в год. В Тюменской области на полную мощность вышел "Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат" - крупнейший завод по производству полимеров. В Курганской в середине этого года открылся единственный в области современный тепличный комплекс "Мартыновский".
В чем оказались единодушны все - главным проектом в сфере экологии стала ликвидация челябинской городской свалки.