На Урале трендом уходящего года стали проекты креативного бизнеса

Необычные новогодние елки, собранные из использованных пластиковых бутылок, установили на трех мусоросортировочных предприятиях Тюменской области. Искусственные деревца должны не столько радовать глаз сотрудников, сколько привлечь внимание земляков к проблеме раздельного сбора и переработки мусора. Чтобы втянуть в новогодний хоровод как можно больше горожан, региональный оператор по обращению с ТКО объявил конкурс на самую оригинальную елочную игрушку, сделанную из отходов. Креатив горожане подхватили, но с разумной практичностью: на украшения пошли упаковки из-под яиц, пенопласт и прочая тара. Самым смекалистым самоделкиным удалось конвертировать мусор в сладкие подарки от предприятия.

Креативные подходы в бизнесе, причем по всем направлениям, стали одним из трендов уходящего года. Агентство стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с финансовым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ еще в январе запустило программу создания креативных кластеров. Цель - сформировать сообщества творчески ориентированных предпринимателей и запустить механизмы преобразования пустующих промышленных площадок. В проекты планировалось вложить 36 миллиардов рублей частных и бюджетных инвестиций. На местах откликнулись моментально - из 81 региона страны поступило 3339 заявок, в том числе более десятка проектов из УрФО. В процесс пока не включилась только Курганская область, остальные же регионы округа в нынешнем году создали креативные кластеры и вступили в борьбу за право получить бюджетные гранты.

В пятерке самых продвинутых российских регионов оказалась Югра. Об этом сообщили на церемонии вручения первой национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards, состоявшейся в декабре. Северный регион не смог обойти только Москву и Санкт-Петербург, где креативные кластеры развиваются давно и динамично: по данным мэрии столицы, в этом секторе экономики мегаполиса уже работает 1,1 миллиона человек. Для поддержки такого бизнеса в 2021 году московские власти выделили 84 миллиона рублей в виде грантов и субсидий.

В Югре тоже стартовали задолго до появления федерального проекта. ХМАО один из первых в стране на законодательном уровне начал решать задачу выращивания творческого сектора в бизнесе. В июле 2020 года в регионе утвердили документ, направленный на развитие предпринимательского потенциала Югры. В нем учитывались и формы поддержки креативных проектов - от предоставления льгот до микрокредитования. По данным правительства региона, сейчас в сфере креативных индустрий округа 7 тысяч организаций - это 8,5 процента от общего числа компаний региона. Осенью в Сургуте состоялось открытие нового креативного пространства - кластера "СпортЗавод": на площадке, где когда-то находились склады и автобаза, создали территорию для творческих студий и фанатов экстремальных видов спорта.

О планируемом открытии сетевого креативного кластера сообщили на днях и власти Свердловской области. Старинное здание в самом центре Екатеринбурга, где сейчас располагаются бутики известных мировых брендов, передают под резиденцию для музыкантов, художников, мастеровых. Здесь творческим личностям будут помогать развиваться и превращать увлечения в бизнес. Кроме того, именно отсюда станут управлять областной сетью подобных площадок. На Среднем Урале уже несколько креативных кластеров: "Арт-резиденция" в поселке Черноисточинск на старинном Демидовском заводе, площадка в бывшем колледже "Самородок" в Нижнем Тагиле, студия в Новоуральске и проект "Лето на заводе" в Сысерти. Планируется, что в ближайшее время сеть пополнит креативное пространство на бывшей Арамильской суконной фабрике.

- Мы видим мировой тренд на коммерциализацию креативных продуктов - это тоже предпринимательство, - говорит Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, выступившего оператором проекта.

Пока о финансовой отдаче речи не идет, а вот имиджевая составляющая уже ощутима. Средний Урал в 2021 году буквально ворвался в десятку самых креативных в стране. Там же укрепилась и Тюменская область. По данным правительства этого региона, на конец нынешнего года более 30 тысяч человек заняты в креативном производстве, а общий оборот таких предприятий составляет почти 383 миллиарда рублей.

- Сейчас на сопровождении нашего правительства находятся более 30 проектов в данной сфере. Они позволят открыть порядка 1800 новых рабочих мест. Нам необходимо создать комфортную среду и условия, чтобы вырастить собственный креативный класс, - заявил на одном из бизнес-форумов тюменский губернатор Александр Моор.

Прямая речь

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ:

- Сегодня для регионов и крупнейших российских инвесторов креативные индустрии действительно стали локомотивом роста и точкой прорыва для открытия невероятных возможностей. В стране огромное количество талантливых людей, способных придумать и реализовать по-настоящему интересные проекты. Творческие люди всегда были двигателем созидательных процессов. В правительстве РФ и на местах приняты важные системные решения для создания условий развития креативной индустрии.