В Югре почту будут доставлять беспилотники

Правительство ХМАО и "Почта России" заключили соглашение о доставке отправлений адресатам из отдаленных территорий при помощи беспилотных летательных аппаратов, сообщает портал ugra-news.ru.

По словам заместителя губернатора округа Алексея Забозлаева, использование беспилотников очень актуально для Югры: в период распутицы некоторые труднодоступные населенные пункты бывают лишены возможности получать почту в течение месяца. БЛА способны решить эту проблему, а кроме того, ссылается Заболзаев на утверждение партнера, снизить себестоимость доставки.

Заметим, что Югра - один из лидеров внедрения беспилотных технологий. В суровом краю нефтяники уже используют беспилотные автомобили и летательные аппараты для доставки грузов.