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31.12.2021 21:19
Рубрика: Власть

Роботов-саперов "Уран-6" поставят в ЗВО в 2022 году

Текст: Юрий Гаврилов

На вооружение дислоцированного в Ярославской области инженерно-саперного полка гвардейской танковой армии Западного военного округа в следующем году поступит несколько робототехнических комплексов разминирования "Уран-6". Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

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Там уточнили, что с помощью этого робота-сапера можно в режиме дистанционного управления проделывать проходы в противопехотных минных полях и проводить сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов мощностью до 4 килограммов в тротиловом эквиваленте. При этом оператор управляет робототехническим комплексом с расстояния до 1 километра.

Известно, что "Уран-6" наши военные успешно использовали в Сирии при разминировании древней Пальмиры, городов Алеппо, Дэйр-эз-Зор, других населенных пунктов. Весит она под 6 тонн, оснащена четырьмя видеокамерами, дающими круговой обзор, и достаточно проста в управлении. "Уран" может сам дистанционно подрывать боеприпас с помощью 30-мм автоматической пушки. Что гарантирует комплексу достаточно большой эксплуатационный срок. А еще робот-сапер оборудован пятью различными тралами, которые выдерживают близкий взрыв.

Но главное, что конструкторы установили на нем аппаратуру, позволяющую не просто находить и уничтожать все существующие виды боеприпасов, но и предварительно идентифицировать их. То есть "Уран-6" отличит авиабомбу и от артиллерийского снаряда, и противотанковой мины. Военные утверждают, что ничего подобного в армии прежде не было, и только одна такая машина заменяет два десятка штатных саперов.

Власть Безопасность Армия

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