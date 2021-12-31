Рогозин: Россия должна будет увеличить количество пусков в 2-3 раза

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил с Новым годом российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, которые находятся на МКС.

"Поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы вы вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись и в плане оборудования, и в плане самого корпуса", - сказал Рогозин.

В ходе общения с космонавтами глава "Роскосмоса" отметил, что с началом активной фазы развертывания орбитальной многоспутниковой группировки Россия должна будет увеличить количество пусков в 2-3 раза, то есть до 50-75 ракет ежегодно. Рогозин также заявил, что в скором времени "Союзы" начнут летать к МКС по более короткой схеме - за 1,5-2 часа.