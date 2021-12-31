Россия направила Кубе 22 тонны защитных медицинских костюмов и шприцев

Куба получила от России 22 тонны гуманитарной помощи: защитные медицинские костюмы и шприцы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство России в Гаване.

По словам начальника Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева, в 2021 году Вооруженные силы России существенно увеличили объемы доставки гуманитарной помощи в регионы страны и зарубежные государства. Так, Сирия, Армения, Афганистан, Никарагуа и Куба на тот момент приняли более 2,5 тысячи тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.