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31.12.2021 23:26
Рубрика: В мире

Россия направила Кубе 22 тонны защитных медицинских костюмов и шприцев

Куба получила от России 22 тонны гуманитарной помощи: защитные медицинские костюмы и шприцы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство России в Гаване.

По словам начальника Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева, в 2021 году Вооруженные силы России существенно увеличили объемы доставки гуманитарной помощи в регионы страны и зарубежные государства. Так, Сирия, Армения, Афганистан, Никарагуа и Куба на тот момент приняли более 2,5 тысячи тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.

С 5 января Куба потребует у приезжающих сертификат о вакцинации и ПЦР-тест
В мире Северная и Центральная Америка Куба

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