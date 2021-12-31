Rutube подготовил для встречи Нового года чехословацкий "Голубой огонек-1993"

Национальный видеохостинг Rutube в праздник встречи Нового года предлагает отправиться на 29 лет назад, в тогда еще существующую Чехословакию, и посмотреть (а кому-то - вспомнить), как ее жители встречали Новый год за несколько часов до Бархатной революции.

1 января 1993 года Чехословакия распалась на две страны. Но накануне ее жители по традиции накрывали на стол, смотрели новогодние концерты и поздравляли друг друга под звон бокалов.

А в наши дни, заглянув на Rutube, зрители отправятся в прошлое со звездами, которые помогут реконструировать события и воссоздать новогоднюю атмосферу исторического сочельника. Анна Хилькевич, Станислав Ярушин, Катя Лель, Александр Зарубин, Анатолий Цой и другие выступят на сцене чехословацкого "Голубого огонька".

А сам "Чехословацкий "Голубой огонек" лишь подчеркивает, что у современных зрителей есть выбор - смотреть на Новый год программы телеканалов или выбирать шоу в Интернете. Предложение Rutube - далеко не единственное.