Rutube подготовил для встречи Нового года чехословацкий "Голубой огонек-1993"

Новости

Лукашенко сыграл в хоккей и посетил центр "Мать и дитя" 13:57
СМИ: Парагвайский футболист Хесус Медина подпишет контракт с ЦСКА 13:26
Перед праздниками в Москве проверили катки на естественных водоемах 13:23
Джабаров: Россия займет жесткую позицию на переговорах с США в Женеве 13:10
Матвиенко поздравила россиян с Новым годом 13:09
Онколог Минздрава опроверг данные о риске рака у перенесших COVID-19 12:50
Скворцова: Новую вакцину от COVID-19 зарегистрируют в начале 2022 года 12:22
Оперштаб: В Москве выявлен 2 661 новый случай COVID-19 12:15
Володин поблагодарил россиян за обратную связь и поздравил с Новым годом 12:14
Эксперты: Россия вынесла экономические уроки из распада СССР 11:54
Посол РФ: Партнерские связи Москвы и Вены активизируются в 2022 году 11:51
Лавров: РФ не позволит затянуть дискуссии о гарантиях безопасности 11:44
Карту фестиваля "Путешествие в Рождество" загрузили в приложение 11:38
Петр Бирюков: Праздничная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь 11:36
Сборку вертолетов в ритме танца показали на видео 11:35
Глава МИД Венгрии: "Газпром" не нарушал условий поставки газа в Европу 11:14
Южная Корея продлевает ограничительные меры до середины января 11:12
Минобороны: 60 процентами российских спутников управляют военные 11:09
Лавров: РФ и Беларусь будут развивать военное сотрудничество 10:50
Правительство поможет регионам в создании школ креативных индустрий 10:41
Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом 10:12
Спрос на живые елки падает третий год подряд 10:00
Посол РФ: Вена против использования "Северного потока-2" для давления на РФ 09:53
Минобороны РФ раскрыло детали испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон" 09:25
Депутат Рады: Россия может разгромить Украину за 10 минут 09:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
31.12.2021 12:25
Рубрика: Культура

Rutube подготовил для встречи Нового года чехословацкий "Голубой огонек-1993"

Текст: Сусанна Альперина
Национальный видеохостинг Rutube в праздник встречи Нового года предлагает отправиться на 29 лет назад, в тогда еще существующую Чехословакию, и посмотреть (а кому-то - вспомнить), как ее жители встречали Новый год за несколько часов до Бархатной революции.
Скриншот видео "Чехословацкий голубой огонек". Фото: Rutube Ролик Скриншот видео "Чехословацкий голубой огонек". Фото: Rutube Ролик
Скриншот видео "Чехословацкий голубой огонек". Фото: Rutube Ролик

1 января 1993 года Чехословакия распалась на две страны. Но накануне ее жители по традиции накрывали на стол, смотрели новогодние концерты и поздравляли друг друга под звон бокалов.

Определены лучшие новогодние шоу столицы

А в наши дни, заглянув на Rutube, зрители отправятся в прошлое со звездами, которые помогут реконструировать события и воссоздать новогоднюю атмосферу исторического сочельника. Анна Хилькевич, Станислав Ярушин, Катя Лель, Александр Зарубин, Анатолий Цой и другие выступят на сцене чехословацкого "Голубого огонька".

А сам "Чехословацкий "Голубой огонек" лишь подчеркивает, что у современных зрителей есть выбор - смотреть на Новый год программы телеканалов или выбирать шоу в Интернете. Предложение Rutube - далеко не единственное.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Новый год

Главное сегодня

Путин и Байден могут снова пообщаться после 10 января
Лавров: РФ не позволит затянуть дискуссии о гарантиях безопасности
Скворцова: Новую вакцину от COVID-19 зарегистрируют в начале 2022 года
Джабаров: Россия займет жесткую позицию на переговорах с США в Женеве
Эксперты: Россия вынесла экономические уроки из распада СССР
Что интересного было в русской литературе в 2021 году
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы года