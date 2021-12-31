РЖД открыла на новогодние праздники новый маршрут "Величие Севера"

РЖД открыла на новогодние праздники новый туристический маршрут "Величие Севера". Первый рейс стартует из Москвы уже 31 декабря, сообщает в своем Telegram-аккаунте "Федеральная пассажирская компания" (дочерняя структура РЖД).

Круизный поезд № 930А пройдет по маршруту "Москва - Великий Новгород - Горный парк "Рускеала" - Архангельск - Великий Устюг - Кострома - Москва". Путешествие займет 5 дней.

"Пассажиры поезда смогут ознакомиться с достопримечательностями Великого Новгорода, посетить Горный Парк Рускеала, увидеть Архангельск, погулять по Великому Устюгу и заглянуть к Деду Морозу, полюбоваться красотами Костромы", - говорится в сообщении ФПК.

Первый поезд уже отправился по маршруту. Следующий стартует 5 января с Ленинградского вокзала Москвы в 12:12.