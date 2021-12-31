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31.12.2021 10:42
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу: Служить в Российской армии стало почетно и престижно

Текст: Юрий Гаврилов
Одними из самых современных и эффективных в мире назвал Вооруженные силы России министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Они надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов", - отметил он в своем новогоднем поздравлении. По словам министра, служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно.
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"Дорога 2021 года была далеко не гладкой, но мы твердо следовали к намеченным ориентирам, становились опытнее, сильнее - переоснащали армию и флот, укрепляли их боеспособность, улучшали условия службы", - подчеркнул Шойгу.

Он особо отметил заслуги военных медиков и строителей. Министр поблагодарил их за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей.

Глава Минобороны также выразил особую благодарность всем, кто встречает этот семейный праздник на боевом посту, кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях.

"На пороге 2022-й год. Пусть он станет для вас временем удач и свершений. В эту новогоднюю ночь хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия", - этими словами Сергей Шойгу закончил свое новогоднее поздравление.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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