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31.12.2021 12:22
Рубрика: Экономика

Скворцова: Новую вакцину от COVID-19 зарегистрируют в начале 2022 года

Текст: Анастасия Селиванова

Добровольцы, привитые новой вакциной "Конвасэл", которая разработана Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), пока не заразились коронавирусной инфекцией. О первых итогах 1-2 фазы клинических исследований вакцины сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Никто пока не заболел, хотя люди находятся на "свободном режиме". Это очень важно, потому что протективности в силе", - сказала Скворцова в эфире "России 24". Речь идет о 150 привитых, срок наблюдения составляет более трех месяцев.

16 декабря ФМБА направило в Минздрав данные для регистрации "Конвасэла". Вероника Скворцова ожидает, что регистрация вакцины будет завершена до конца первого квартала 2022 года.

"Конвасэл" станет четвертой разновидностью вакцин отечественного производства против COVID-19. Сейчас в стране зарегистрированы вакцины "Спутник" Центра им. Гамалеи (версии "V", "M", "Лайт", а также назальная форма), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н", разработанные ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак" ФНЦ им. Чумакова.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Вакцинация от коронавируса

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