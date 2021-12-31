Скворцова: Новую вакцину от COVID-19 зарегистрируют в начале 2022 года

Добровольцы, привитые новой вакциной "Конвасэл", которая разработана Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), пока не заразились коронавирусной инфекцией. О первых итогах 1-2 фазы клинических исследований вакцины сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Никто пока не заболел, хотя люди находятся на "свободном режиме". Это очень важно, потому что протективности в силе", - сказала Скворцова в эфире "России 24". Речь идет о 150 привитых, срок наблюдения составляет более трех месяцев.

16 декабря ФМБА направило в Минздрав данные для регистрации "Конвасэла". Вероника Скворцова ожидает, что регистрация вакцины будет завершена до конца первого квартала 2022 года.

"Конвасэл" станет четвертой разновидностью вакцин отечественного производства против COVID-19. Сейчас в стране зарегистрированы вакцины "Спутник" Центра им. Гамалеи (версии "V", "M", "Лайт", а также назальная форма), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н", разработанные ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак" ФНЦ им. Чумакова.