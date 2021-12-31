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Рубрика: Общество

Спрос на живые елки падает третий год подряд

Текст: Алексей Дуэль
Искусственные елки вытесняют из домов россиян живые деревья - в этом году объем их продаж на елочных базарах ожидается в районе 45 тысяч штук по всей стране. Об этом сообщил руководитель Рослесинфорга Павел Чащин. По его словам, тенденция сокращения объемов живых новогодних елок продолжается уже несколько лет: два года назад их было заготовлено 80 тысяч штук, год назад - 60 тысяч.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

"Российские предприниматели ежегодно снижают объемы заготовок живых елей примерно на четверть, - сказал Чащин. - Однако в среднем доходы от такого вида заготовок продолжают приносить государству в виде налоговых платежей около четырех миллионов рублей ежегодно. Большая часть елок поступает на рождественские ярмарки из Сибири - Кемеровской и Иркутской областей, а также Красноярского края".

Еще некоторое количество елей для праздника люди заготовили самостоятельно - купить в лесхозе небольшое дерево на корню стоит в среднем около 49 рублей.

Фото: pixabay.com
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Одной из причин отказа от живой елки стала сложность ее утилизации после праздника. Отправив ее в контейнер для крупногабаритных отходов (чтобы бросить в обычный бак, надо очистить ствол от веток и разрубить его на метровые отрезки), человек обеспечит экологические проблемы всей планете. Полутораметровая ель при гниении на полигоне выделяет в атмосферу 13 килограммов накопленного за время роста углекислого газа, а двухметровая - 20 килограммов. Кроме того, данный процесс сопровождается эмиссией опасного газа метана, обладающего сильным парниковым эффектом.

Если в деревне или на даче любая древесина может послужить дровами для печки, а еловые лапы - укрывным материалом, то в городе самостоятельно придумать для елки вторичное использование труднее. Поэтому лучше ее отправить в пункт приема новогодних деревьев. Они есть во многих городах. Очищенную от игрушек и мишуры елку примут, переработают в щепу и используют в сельском хозяйстве - для высадки молодых деревьев, украшения клуб, газонов и экологических троп.

Непроданные на елочных базарах деревья с готовностью примут зоопарки. В хвое содержится много витамина С, железа, марганца и каротина - целый витаминный коктейль для баранов, альпаков, козлов, а также слонов и жирафов. В вольерах для кошачьих из елок делают когтеточки, а для обезьян - елка - хорошая игрушка.

Постоявшие в домах деревья зоопарки обычно не берут: опасаются, что среди иголок могут быть остатки игрушек, мишуры или "дождя". Если такое украшение попадет в пасть животному, это может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

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