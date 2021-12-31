Умер брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев

Умер брат патриарха Кирилла, почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга протоиерей Николай Гундяев. Он ушел из жизни на 82-м году.

- 30 декабря 2021 года, на 82-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель Спасо-Преображенского собора г. Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986-87 гг. протоиерей Николай Гундяев, старший брат святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Русской православной церкви.

Отпевание отца Николая состоится 2 января. Похоронен он будет на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

На сайте Московской патриархии приводится его биография. Он родился 18 ноября 1940 года в Ленинграде. Отец, Михаил Гундяев (1907-1974) после войны принял священный сан, мать, Раиса Гундяева (в девичестве Кучина; 1909-1984) - преподавала немецкий язык в школе, в последние годы была домохозяйкой. Дед Василий Гундяев (1879-1969) также был священником. Младший брат - Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Младшая сестра - проректор по культуре Санкт-Петербургской духовной академии Елена Гундяева.

Отец Николай был женат, его сын Михаил стал священником.

В годы Великой Отечественной войны Николай с матерью жил в блокадном Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1967-м - Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Был оставлен в академии в качестве профессорского стипендиата. С 1972 года - доцент, с 1975 года - профессор духовной академии. До сентября 2004 года преподавал патрологию.

Был рукоположен митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) в 1966 году во диакона, в 1967-м - во пресвитера. С 1971 года в сане протоиерея.

С 19 июля 1972 года - секретарь Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений. С 13 февраля 1973 года по 4 апреля 1977 года - заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. С 1977 года - консультант Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. В 1976-1977 годах - заведующий аспирантурой Московской духовной академии.

С 25 мая 1977 года по 2 марта 1986 года - настоятель Спасо-Преображенского собора в Ленинграде. Со 2 марта 1986 года - исполняющий обязанности ректора Ленинградских духовных академии и семинарии, а с 15 марта 1986 года по 22 июня 1987 года - ректор Ленинградской духовной академии. 23 июня 1987 года вновь назначен настоятелем Спасо-Преображенского собора. С 11 августа 2014 года - почетный настоятель.

Известный писатель Евгений Водолазкин в интервью "РГ" рассказывал об о. Николае:

- Одно время мы с женой были прихожанами Преображенского собора в Петербурге, где настоятелем был о. Николай Гундяев, старший брат Святейшего. Его называли "ленинградским Златоустом", и мы пришли в этот собор во многом из-за него. Для нас, молодых аспирантов Академии наук, умная, хорошо построенная, организованная речь была очень значима. У него были замечательные, умные, тонкие проповеди…. Это у них, наверное, семейное.