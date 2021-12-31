Утверждено стратегическое направление цифровой трансформации здравоохранения

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил стратегическое направление в области цифровой трансформации здравоохранения. Его реализация рассчитана на следующие три года.

Актуализация возможна ежегодно, но не более одного раза в год.

К 2024 году:

- число граждан, воспользовавшихся услугами личного кабинета "Мое здоровье" на портале госуслуг, должно увеличиться до 45 миллионов;

- доля дистанционных записей граждан к врачу - до 63 процентов;

- 80 процентов граждан должны воспользоваться электронными медицинскими документами;

- по всем законченным случаям оказания медицинской помощи будут формироваться электронные медицинские документы, доступные гражданам в личном кабинете "Мое здоровье".