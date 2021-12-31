В 2022 году расчеты комплексов "Искандер-М" выполнят пуски крылатых ракет

Всего в 2021-м учебном году ракетными бригадами Западного военного округа было проведено семь пусков баллистических ракет с улучшенными характеристиками из оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Об этом сообщил начальник ракетных войск и артиллерии ЗВО Александр Драговаловский.

В пресс-службе округа уточнили, что пуски прошли на военных полигонах в Астраханской, Нижегородской и Ленинградской областях. Там заявили, что в 2022 году планируется выполнить новые учебные стрельбы из комплекса "Искандер-М", в том числе, крылатыми ракетами.

В этот комплекс конструкторы заложили уникальные боевые и маневренные возможности. "Искандер-М" может с интервалом в одну минуту стрелять двумя боеприпасами, в том числе крылатой ракетой, и управлять ими на всем протяжении полета. Более того, по своей мощности вооружение "Искандера" эквивалентно ядерной бомбе.

Что обычная, что крылатая ракета летят на расстояние до 500 (в экспортном варианте - 280) километров и несут боевую нагрузку, не превышающую полтонны. При том, что боеприпас набирает высоту от 20 до 50 километров, его отклонение от цели не превышает семи метров. Непредсказуемая траектория и невидимость для радаров, которую гарантирует технология "стелс", делает "Искандер" практически неуязвимым для американских комплексов "Пэтриотов". Поэтому эксперты утверждают: эта боевая техника незаменима для уничтожения всех существующих в мире противовоздушных и противоракетных систем, а также военных аэродромов, армейских центров управления и связи.

Несомненным достоинством "Искандера" является его мобильность. Скрытно перемещаясь с места на место, комплекс остается неуловимым для противника. К тому же подвижность гарантирует внезапность нанесения ракетного удара.

По некоторым данным, на этом комплексе может быть использовано до 10 различных боеголовок - осколочно-фугасная, проникающая и другие. Некоторые из головных частей имеют индивидуальную систему наведения. В СМИ появлялась информация, что боевых блоки этого комплекса могут оснастить системой наведения на основе GPS/ГЛОНАСС. А еще - собственной системой радиоэлектронной борьбы для постановки активных помех средствам ПВО противника.

Если же говорить в целом, то "Искандер" - это шесть типов машин, включающих более полусотни единиц техники. Кроме пусковой установки, в комплекс входят транспортно-заряжающая машина с двумя дополнительными ракетами, машина технического обслуживания, передвижной командный пункт, пункт подготовки информации, комплект арсенального оборудования и учебно-тренировочные средства.