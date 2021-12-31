В Госдуме назвали положительным фактором общение Путина и Байдена

Переговоры президентов России и США - это положительный фактор, который должен оказать позитивное влияние на двусторонние отношения наших стран. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Он отметил важность общения между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

"Все мы чувствуем то напряжение, которое сейчас связано с выдвинутыми нами требованиями по гарантиям безопасности, к тем выводам… что мы не можем дальше безразлично наблюдать за тем, как шаг за шагом опасность приближается к нашим границам", - цитирует парламентария РИА Новости.

Напомним, накануне состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Лидеры общались почти час, беседа о предложенных Москвой гарантия безопасности вышла конструктивной.