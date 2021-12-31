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31.12.2021 15:15
Рубрика: Общество

В МЧС рассказали о пожарной безопасности при установке новогодней елки

Текст: Александр Степанов

В МЧС рассказали об основных правилах пожарной безопасности при установке новогодней елки. Как сообщили в ведомстве, при установке новогодней ели необходимо убедиться в ее устойчивости​​​. Кроме того, там отметили, что рядом с елкой необходимо поместить огнетушитель, который всегда должен быть под рукой. "Изучите инструкцию по его использованию и будьте готовы к любой нештатной ситуации", - рассказали РИА Новости в МЧС.

Фото: instagram.com / mary.vedeneeva
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Там подчеркнули, что использование на елке легковоспламеняющихся украшений и электрогирлянд потенциально может привести к возгоранию. "Живое дерево нельзя устанавливать вблизи батареи и обогревательных приборов, необходимо исключить использование рядом с ней свечей и бенгальских огней", - подчеркнули в МЧС.

Кроме того, не рекомендуется ставить елку у выхода из помещения, елка может превратиться в непреодолимую преграду в случае возгорания.

В ведомстве отметили, что елочные гирлянды должны быть оснащены предохранителями, так как без них при скачках напряжения может загореться проводка. Там порекомендовали не включать гирлянду при наличии оголенных проводов. Кроме того, элементы гирлянды не должны соприкасаться с "дождиком", так как металлизированная фольга может замкнуть проводку.

Дома рекомендуется использовать украшения, в которых количество огней не превышает 50. В одну розетку нельзя включать больше трех гирлянд. Если в гирлянде не достает хоть одной лампочки, или видны явные повреждения, использовать ее нельзя. Кроме того, необходимо отключать гирлянды на ночь или при необходимости уйти из дома.

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