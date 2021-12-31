В новогоднюю ночь в шести областях ЗВО будут нести боевое дежурство

Почти 2 тысячи военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа в новогоднюю ночь будут находиться на посту. Боевое дежурство организовано в частях и соединениях, дислоцированных в Курской, Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Московской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Там уточнили, что боевое дежурство, в частности, будут нести солдаты и офицеры танковых, мотострелковых, артиллерийских, ракетных, инженерных, радиотехнических и других подразделений общевойсковой армии Западного военного округа.