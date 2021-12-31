В РПЦ предупредили о мошеннических сайтах, которые выдают себя за церковные

В Русской православной церкви обратились к правоохранителям и призвали их принять меры к мошенникам, которые действуют в интернете от имени патриарха Кирилла. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

- Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ давно ведет работу по выявлению мошеннических сайтов, которые, выдавая себя за церковные, пытаются обманывать верующих и выманивать деньги, - написал Владимир Легойда в Telegram.

По его словам, недавно в Сети появился очередной сайт, который использует имя Святейшего Патриарха для очевидного мошенничества.

- Надеюсь, что правоохранительные органы предпримут необходимые меры, чтобы защитить граждан от обманщиков, - подытожил Владимир Легойда.

На указанном им сайте от имени патриарха Кирилла предлагается поучаствовать в "проекте обогащения": для этого надо стать участником "патриарших " программ, пожертвовать деньги и… получить прибыль.

В отделе не раз отмечали рост числа онлайн-сервисов и мобильных приложений, предлагающих заказ треб в храмах, а также собирающих пожертвования от имени Русской православной церкви. Церковь даже опубликовала список собирающих пожертвования ресурсов, которые не имеют никакого официального отношения к Русской православной церкви.