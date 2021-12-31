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31.12.2021 15:50
Рубрика: Власть

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Текст: Владимир Кузьмин
Повышение благосостояния и качества жизни людей сделает Россию еще более сильной, заявил президент Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении. Его уже посмотрели жители тех регионов Дальнего Востока, куда 2022 год пришел первым.

Страна смогла пройти уходящий год достойно, уверен глава государства, и главная заслуга в этом принадлежит гражданам: "Это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда". Каждый на своем месте стремился исполнить свой долг, сделать не только то, что в его силах, но и много больше, помочь тем, кому особенно трудно, сказал глава государства.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Как Владимир Путин и российские политики встретят Новый год

"Все трудности уходящего года мы преодолевали вместе, защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети - будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан", - отметил Путин. Слова искренней поддержки он выразил тем, кто в пандемию коронавируса потерял родных и близких людей.

Нерешенных проблем, признал президент, еще очень много, но в наше непростое время очень важен настрой на созидание, стремление обязательно реализовать свои личные планы и принести пользу обществу и родной стране. "Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов", - сказал российский лидер.

- Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем - конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле, - пожелал Владимир Путин гражданам.

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