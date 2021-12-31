Уважаемый Юрий Иванович!
Примите искренние поздравления с 65-летием!
Работая с Вами на разных участках деятельности плечо к плечу в течение последних 15 лет, хорошо знаю Вас как патриота, настоящего профессионала, ставящего перед собой задачу всегда добиваться поставленной цели, получения практического результата.
Ваша профессиональная биография - яркий пример служения Родине, будь то служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, развитие и укрепление ее оборонно-промышленного потенциала, создание новых отраслей и реализация инновационных проектов.
Основой Ваших профессиональных достижений всегда были опыт, мужество, целеустремленность, способность решать масштабные задачи!
Желаю Вам дальнейших успехов, здоровья, гармонии!
С глубоким уважением,
Главный исполнительный
директор ПАО "НК "Роснефть" И.И. Сечин