Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий вопросы обороны, космоса, ТЭКа и промышленности, 31 декабря отмечает день рождения - ему исполняется 65 лет. С днем рождения его поздравляет главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.

Уважаемый Юрий Иванович!

Примите искренние поздравления с 65-летием!

Работая с Вами на разных участках деятельности плечо к плечу в течение последних 15 лет, хорошо знаю Вас как патриота, настоящего профессионала, ставящего перед собой задачу всегда добиваться поставленной цели, получения практического результата.

Ваша профессиональная биография - яркий пример служения Родине, будь то служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, развитие и укрепление ее оборонно-промышленного потенциала, создание новых отраслей и реализация инновационных проектов.

Основой Ваших профессиональных достижений всегда были опыт, мужество, целеустремленность, способность решать масштабные задачи!

Желаю Вам дальнейших успехов, здоровья, гармонии!

С глубоким уважением,

Главный исполнительный

директор ПАО "НК "Роснефть" И.И. Сечин