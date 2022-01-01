Более 70 кораблей и судов ВМФ России встретили Новый год в море

Свыше 70 кораблей и судов Военно-морского флота (ВМФ) России встретили Новый год в море.

"В адрес командиров и экипажей свыше 70 кораблей и судов, выполняющих задачи военно-морского присутствия в океанской и морской зонах, поступила поздравительная телеграмма главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, - сообщили в субботу в Минобороны РФ. - Главком ВМФ выразил уверенность, что военные моряки и далее будут достойно демонстрировать в Мировом океане прославленный Андреевский флаг, а также пожелал подчиненным успехов в выполнении поставленных задач, мастерства и профессионализма, счастья, крепкого здоровья близким военных моряков".

Евменов также высказался об итогах прошедшего года. По его словам, 2021 год для флота стал этапом стабильного развития по всем составляющим. ВМФ России изо дня в день демонстрировал, что обладает океанским статусом и способен эффективно действовать во всех широтах. Известно также, что в наступившем году военные моряки получат на вооружение пять новых подводных лодок, в том числе стратегический атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" проекта 955А. А еще 11 надводных кораблей, три боевых катера и три береговых ракетных комплекса.

Слова главкома ВМФ об эффективных действиях нашего флота во всех широтах напрямую относятся к российской эскадре в Средиземном море. "Более 10 экипажей кораблей и судов обеспечения Черноморского флота встретили новый 2022 год в Средиземном море, выполняя специальные задачи в составе постоянной группировки ВМФ в дальней морской зоне", - проинформировала в субботу пресс-служба ЧФ.

Там уточнили, что сейчас в Средиземном море в составе нашей морской группировки находится фрегат "Адмирал Григорович", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", подводные лодки, морской тральщик "Владимир Захарьин", другие корабли и суда обеспечения.