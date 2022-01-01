ЦБ получил право ограничивать выдачу кредитов и микрозаймов

Банк России с 1 января 2022 года наделен правом ограничивать банки и микрофинансовые организации (МФО) в выдаче потребительских кредитов и займов. Ранее регулятор не мог напрямую делать это. Под ограничениями подразумевается либо запрет выдачи определенных видов кредитов (под действие закона попадают беззалоговые кредиты: потребительские, кредитные карты, микрозаймы) на определенный срок, либо ограничение на число выдач. К автомобильным и ипотечным кредитам ограничения применяться не будут.

Как ранее указывали в ЦБ, факторами для ограничения выдач необеспеченных кредитов в рамках закона может выступать высокий рост кредитования заемщиков с большой долговой нагрузкой в течение двух кварталов; рост кредитов за 12 месяцев, опережающий увеличение доходов населения за то же время; рост за 12 месяцев доли кредитов с просрочкой больше 90 дней, который превышает среднеарифметический размер задолженности по потребительским кредитам за тот же период; увеличение доли потребкредитов со сроком возврата больше пяти лет два квартала подряд. Таким образом, несмотря на получение права на ограничения с 1 января 2022 года, Банк России, видимо, может начать применять их не ранее второго полугодия 2022 года.

Закон направлен для ограничения закредитованности граждан, особенно уже с высокой долговой нагрузкой. Как ранее сообщали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), в среднем в России один заемщик сейчас имеет 2,1 кредита, а долговая нагрузка на граждан выросла в этом году с 27% до 35% (такую долю доходов отдает заемщик на обслуживание кредита). "Обеспокоенность ЦБ РФ имеет все основания: доля потребкредитов, на обслуживание которых заемщики направляют более 80% своих доходов (а это уже категория закредитованных заемщиков), превышает 30%", - констатировал доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян.

В первую очередь, ограничиваться будут те категории потребзаймов, которые выдаются самым закредитованным лицам и/или характеризуются высоким значением полной стоимости кредита, это будет сдерживать рост проблемных кредитов и способствовать снижению долговой нагрузки самых уязвимых заемщиков, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

"Уже на стадии разработки закона предстоящие меры ЦБ сыграли дисциплинирующую роль для банков, активно вовлеченных в процессы потребкредитования: так, в октябре 2021 года (т.е. за несколько месяцев до вступления закона в силу) банки сократили выдачу таких кредитов на 3% в денежном выражении, - заметил Джагитян. - В дальнейшем банки неизбежно лишатся части прибыли от данного сегмента бизнеса, но на другой чаше весов будет их стрессоустойчивость".

Директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Людмила Кожекина уверена, что риски потребкредитования и темпы его роста в целом по сектору снизятся в рамках нововведения: банки упреждающе уменьшат выдачу высокорискованных ссуд.