Новости

Команда Головина "Монако" осталась без тренера 22:12
КНР окажет финансовую помощь Киргизии в размере 157 миллионов долларов 21:35
До 1 387 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 21:24
В Киеве прошло шествие в честь дня рождения Бандеры 21:20
Народная милиция ЛНР сообщила, что военные ВСУ заняли здание школы на Донбассе 21:04
"Газпром" вновь не забронировал мощности трубы "Ямал-Европа" 20:19
Южная Корея отчиталась о рекордных показателях экспорта по итогам 2021 года 19:32
Стало известно, кто выиграл миллиард рублей в новогоднюю лотерею 19:22
В Подмосковье пять человек пострадали в крупном ДТП 19:10
Путин присвоил госнаграды дипломатам 19:07
В новогоднюю ночь хулиганы во Франции сожгли 874 автомобиля 19:02
Путин освободил Абелина от должности помощника секретаря Совбеза РФ 18:35
В ФХР отреагировали на скандальный инцидент с молодежной сборной 18:34
Военные ЗВО помогут справиться со снежными завалами на дорогах 18:19
Ким Чен Ын определил важнейшие задачи для КНДР на 2022 г 18:12
На Кубани в новогоднюю ночь родились 53 малыша 18:10
Запасы газа в украинских ПХГ почти на 43% ниже прошлогодних 17:46
Под Рязанью москвич погиб от фейерверка 17:26
В Москве в новогоднюю ночь родились 45 детей 16:44
В Пусане такси упало на автомобили, вылетев с пятого этажа ТЦ 16:28
Рекордный суточный прирост заражений COVID-19 зафиксирован среди военных США в Японии 16:17
Стали известны подробности снятия с рейса молодежной сборной РФ по хоккею 16:04
Посол Китая покинул Северную Корею 15:48
Польша приняла от Швеции председательство в ОБСЕ 15:27
Ученый из Греции считает, что пандемия закончится в конце февраля 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
01.01.2022 21:24
Рубрика: Власть

До 1 387 сократилось число военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: РИА Новости
Гинцбург рассказал, как питаться вакцинированным от коронавируса

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 35 военнослужащих. А общее количество людей, которые с начала пандемии избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте более 46,3 тысячи человек.

Кроме того, свыше 157,3 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 387 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 693 пациента с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 14 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 680 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако двое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Еще у троих инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 14 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 178 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся чуть больше тысячи человек, 172 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Специалист объяснила, сколько раз можно заболеть коронавирусом

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 30,5 тысячи пациентов, свыше 11,7 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 482 916 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением генерала армии С. К. Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени для нужд регионов уже передано более 1012 тонн жидкого кислорода", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

С января вырастут прожиточный минимум и МРОТ
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт на "Тур де Ски"
Коммуналка подорожает с середины года
За сутки в России подтвержден 19 751 случай COVID-19 в 85 регионах
На оружие станут выдавать электронные лицензии
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги