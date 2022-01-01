Единая минимальная цена пачки сигарет вырастет на 4 рубля

С 1 января единая минимальная цена (ЕМЦ) за пачку сигарет увеличится на четыре рубля - со 108 до 112 рублей. Ниже этой цены продавать сигареты нельзя.

ЕМЦ рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. А поскольку акцизы вырастут с 1 января на 4%, вырастет и минимальная цена. Она была введена на сигареты по аналогии с алкоголем с 1 апреля 2021 года для борьбы с нелегальным рынком: все, что продается ниже этой цены, автоматом считается нелегальной продукцией.

Повысится, соответственно, и средняя цена за пачку сигарет - примерно на 5-10 рублей, до 145-150 рублей, ранее подсчитывали в Национальном союзе защиты прав потребителей.

По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), за девять месяцев 2021 года доля незаконного оборота на рынке табачной продукции составила 11,5%. А, например, в Новгородской области эта доля достигает 45%. Как ранее оценивал глава минпромторга Денис Мантуров, потери бюджета от недополученных табачных акцизов составляют около 100 млрд рублей в год. В Счетной палате отмечали, что основная причина роста нелегального оборота табачной продукции - значительная разница между ставками акциза на сигареты в России со странами ЕАЭС. В 2021 году она составляет от 39 до 50%.