Фруктовые вина исчезнут из магазинов

С 1 января фруктовые вина не из винограда окажутся в России вне закона. Слово "вино" и производные от него слова и словосочетания запрещается использовать на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) и в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением иного, чем виноград, плода.

Такая продукция будет считаться фальсифицированной. С нового года эти напитки должны называться "плодовая алкогольная продукция". Все остатки фруктовых вин производители должны были распродать до 1 октября 2021 года. Розница должна прекратить реализацию фруктовых вин до конца 2021 года. Площади виноградников на юге России увеличат на треть