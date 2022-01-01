Южная Корея отчиталась о рекордных показателях экспорта по итогам 2021 года

Несмотря на пандемию коронавируса, Южная Корея отчиталась о рекордных показателях своей внешней торговли по итогам ушедшего 2021 года. Согласно статистике министерства промышленности Республики Корея (РК), по итогам 2021 года местные производители поставили за рубеж товаров и услуг на общую сумму 644,54 миллиарда долларов, что на 25,8 процента больше, чем в 2020 году, когда экспорт составил 512,5 млрд долларов. Эти показатели экспорта РК стали рекордными за всю историю. До этого рекордом были данные экспорта за 2018 год - 604,9 млрд долларов.

Как напоминают южнокорейские СМИ, отметка в 100 миллионов долларов экспорта была пройдена в 1964 году, в 10 млрд - в 1977 году, в 100 млрд - в 1995 году, а в 600 млрд - в 2018 году. Как отметили в министерстве промышленности РК, в ушедшем году очень сильно подскочил спрос на полупроводники и продукцию нефтехимической промышленности, что помогло установить рекорд на экспорт.

Не менее впечатляющие и показатели импорта. По итогам 2021 года Южная Корея закупила товаров и услуг на 615,06 млрд долларов, что на 31,5 процента больше, чем годом ранее. Таким образом уже тринадцатый год подряд Южная Корея демонстрирует положительное торговое сальдо. В ушедшем году экспорт превысил импорт на 29,49 млрд долларов.

Общий показатель внешний торговли Южной Кореи в 2021 году составил 1 триллион 260 миллиардов долларов. Страна утренней свежести стала в 2021 году восьмой крупнейшей торговой державой мира, поднявшись на одну строчку в рейтинге по сравнению с 2020 годом. Главными торговыми партнерами РК продолжают оставаться Китай, США, Япония, страны АСЕАН и другие.