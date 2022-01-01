Как изменились размеры и правила выплат пенсий с 1 января 2022 года

Страховые пенсии с 1 января 2022 года вырастут на 5,9%. Средний размер страховой пенсии в новом году превысит 17 тысяч рублей, что почти на тысячу больше, чем в 2021 году.

В 2022 году оформить страховую пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС

В 2023 году страховые пенсии должны будут увеличиться на 5,6%, в 2024 году - на 5,5%. Средний размер страховой пенсии в 2023 году вырастет до 17,9 тыс. руб., в 2024 году - до 18,7 тыс. руб.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2022 года составит 6401 рубль. Это основная, базовая, часть пенсии, гарантированная государством. Далее размер пенсии увеличивается за счет накопленного трудового стажа и пенсионных коэффициентов. А при достижении человеком возраста 80 лет размер фиксированной выплаты автоматически удваивается.

С 1 января 2022 года вступают в силу новые правила выплаты пенсий. Одно из основных нововведений - освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом. "Пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. Сейчас по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил, с 1 января 2022 года, практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом", - пояснила "РГ" адвокат Ольга Сулим.

Также пенсионерам предоставляется возможность получения пенсий раньше установленной даты, но лишь в том случае, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации. Тогда пенсионеру следует обратиться с заявлением в ПФР, и он сможет получить пенсию раньше установленного срока.

Кроме того, расширяется перечень беззаявительных действий при оформлении и получении социальных выплат. Например, сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий. Это возможно, если человека уволили или его предприятие закрылось, а до пенсии осталась пара лет, но при этом человек никак не может найти новую работу. Беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты.

Также автоматически лицу, достигшему возраста 80 лет и являющемуся получателем страховой пенсии по случаю потери кормильца, будет автоматически выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения: страховая пенсия по случаю потери кормильца или по старости.

Помимо этого, при выезде за пределы сельской местности у пенсионеров будет сохраняться "сельская надбавка" к фиксированной выплате.

С 1 января ПФР раз в три года будет информировать мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, которые не получают какую-либо пенсию, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Такое информирование будет осуществляться через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР либо по личному обращению в органы ПФР.

В 2022 году оформить страховую пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. В 2021 году сохранялся такой же возраст выхода на заслуженный отдых. До 2028 года действует переходный период по установлению пенсионного возраста. С 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65 лет. Для назначения страховой пенсии по старости у человека должен быть выработан необходимый стаж и иметься пенсионные коэффициенты. А если их не хватает, то назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока гражданин не наработает необходимое количество стажа и коэффициентов. Если же по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то гражданину назначат социальную пенсию. В 2022 году для всех категорий граждан немного повысится пенсионный коэффициент - с 21 до 23,4 балла, а также количество лет стажа для назначения пенсии - с 12 до 13.

Вырастет размер МРОТ

Величина прожиточного минимума в 2022 году составит 12 654 рубля. При этом для трудоспособного населения размер прожиточного минимума будет равен 13 793 руб., для пенсионеров - 10 882 руб., для детей - 12 274 руб. На основе федерального прожиточного минимума рассчитываются региональные. Они используются для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер соцподдержки.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 13 890 рублей. МРОТ служит ориентиром для установления зарплат. Сегодня по закону нельзя платить зарплату ниже МРОТ. Небольшие зарплаты, по данным минтруда, в России сегодня получают около 3 млн человек.

Корректируется перечень районов Крайнего Севера

С 1 января 2022 года будет действовать единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. К ним отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы Алтая, Бурятии, Карелии, Коми, Тывы, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также всей Якутии, Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и всего Камчатского края. Люди, которые работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости - мужчины в 60 лет, а женщины - в 55 лет. При этом в районах Крайнего Севера они должны проработать не менее 15 лет, а в приравненных к ним местностях - не менее 20 лет и иметь страховой стаж не менее 25 и 20 лет соответственно. На момент выхода на пенсию гражданам не обязательно жить на Севере.