Заемщикам рассчитают личные кредитные рейтинги по единой шкале, цена пачки сигарет станет выше, на оружие станут выдавать электронные лицензии, электронный больничный лист станет обязательным, фруктовые вина исчезнут из магазина. Расскажем, какие изменения вступают в силу в январе.
Единая минимальная цена пачки сигарет вырастет на 4 рубля
ЕМЦ рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. А поскольку акцизы вырастут с 1 января на 4%, вырастет и минимальная цена. Она была введена на сигареты по аналогии с алкоголем с 1 апреля 2021 года для борьбы с нелегальным рынком: все, что продается ниже этой цены, автоматом считается нелегальной продукцией.
Повысится, соответственно, и средняя цена за пачку сигарет - примерно на 5-10 рублей, до 145-150 рублей, ранее подсчитывали в Национальном союзе защиты прав потребителей.
По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), за девять месяцев 2021 года доля незаконного оборота на рынке табачной продукции составила 11,5%. А, например, в Новгородской области эта доля достигает 45%. Как ранее оценивал глава минпромторга Денис Мантуров, потери бюджета от недополученных табачных акцизов составляют около 100 млрд рублей в год. В Счетной палате отмечали, что основная причина роста нелегального оборота табачной продукции - значительная разница между ставками акциза на сигареты в России со странами ЕАЭС. В 2021 году она составляет от 39 до 50%.
На оружие станут выдавать электронные лицензии
Порядок формирования и ведения реестров лицензий и разрешений, предоставления из них выписок устанавливает правительство. Учтена будет вся информация об обладателях разрешительных документов - юридических лицах, организациях, частных предпринимателях, коллекционерах, любителях просто пострелять.
Разумеется, будут фиксироваться сроки выдачи и прекращения действия документа, причины его аннулирования, если такое произойдет. Собеседники "РГ" в спецслужбах и правоохранительных органах рассказали, что для формирования такого реестра была создана специальная IT-платформа. Она включает в себя внутренний портал для сотрудников Росгвардии и внешний - для покупателей, продавцов и производителей оружия.
Создается единая база учтенного оружия, доступ к которой получают магазины, заводы, стрелковые клубы и частные охранные предприятия. С момента выпуска на заводе каждая единица оружия и ее оборот фиксируются в системе. Сотрудники Росгвардии смогут считывать данные владельца оружия и передавать информацию по защищенному каналу в центральную базу данных. Кстати, фиксируется и информация о приобретаемых патронах. Покупатели через платформу смогут получить разрешение на покупку и хранение оружия, для этого через новый портал нужно будет отправить заявку.
Выдача оружия будет происходить с использованием безбумажных технологий.
Больничные оформят по-новому
Привычный бланк бумажного бюллетеня отменяется, по требованию пациента на бумаге ему предоставят выписку с номером цифрового документа. Система электронного документооборота ФСС автоматически оповестит работодателей о том, что работник заболел. После закрытия больничного пособие за период нетрудоспособности поступит напрямую из средств ФСС. Максимальный размер пособия по больничному в 2022 году составит 2572 руб. 60 коп. в день (около 80 тысяч рублей в месяц).
В России вводится Единый платеж для бизнеса
ЕНП - это аналог электронного "авансового кошелька", куда можно добровольно и заранее перечислять деньги для уплаты налогов. Налоговики распределят эти деньги уже самостоятельно (но в первую очередь будут погашены задолженности, если они есть). Каждый платеж, предусмотренный Налоговым кодексом, организации и предприниматели сейчас перечисляют в бюджет отдельным платежным поручением. Из-за того, что для разных транзакций предусмотрены различные банковские реквизиты, налоги, пени и штрафы уплачиваются отдельно друг от друга, новый закон позволяет устранить это неудобство.
Бизнес сможет воспользоваться ЕНП с 1 июля по 31 декабря 2022 года на добровольной основе. Он будет доступен для тех предпринимателей, которые провели с налоговыми органами сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, причем по результатам сверки не должно быть разногласий. Об исчисленных суммах налогов и прочих платежей бизнес должен будет уведомлять налоговиков не позднее чем за пять дней до установленного срока их уплаты.
Чтобы воспользоваться в 2022 году механизмом ЕНП, бизнесу нужно будет подать в электронной форме заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или проживания ИП. Сделать это можно будет в течение апреля 2022 года, но не позже месяца после совместной сверки расчетов по налогам и другим видам обязательных платежей.
Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявлял, что по сути образовалась ситуация, когда из-за огромного числа вариаций заполнения бизнесом платежек появляется около 30 млн ошибок в год. "Это зачеты, это поиски своих платежей. Это пени, это дополнительная работа. Нервы, деньги для налогоплательщиков. Мы поставили перед собой задачу, а можем ли мы сделать так, чтобы мы стали неким клиринговым центром, когда плачу один платеж, а вы разбирайте по прозрачным правилам, куда это нужно государству", - отмечал Егоров.
При этом перед Новым годом в Госдуму был внесен законопроект, которые предлагает сделать ЕНП обязательным и безальтернативным способом уплаты налогов для всего бизнеса уже с 1 января 2023 года. Ранее документ получил положительный отзыв правительства. По словам одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, постоянно действующий ЕНП позволит сэкономить время и сократит административную нагрузку на бизнес.
Налоговые вычеты с 1 января 2022 года оформить будет проще
Так, по итогам года в отношении всех лиц, у которых есть неиспользованный остаток имущественного налогового вычета, Федеральная налоговая служба (ФНС) автоматически проведет проверку всех условий и при наличии возможности получения вычета сформирует в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" предзаполненное заявление для подписания, сообщили "Российской газете" в ФНС. Представление дополнительно декларации 3-НДФЛ и каких-либо подтверждающих документов в таком случае не требуется.
Этот порядок будет распространяться на вычеты, право на получение которых возникло с 2020 года, полученные частично в 2021 году.
Кроме того, с 1 января налоговый орган лишь проинформирует налогоплательщика о результатах рассмотрения его заявления о подтверждении права на вычет через "Личный кабинет налогоплательщика" или заказным письмом по почте (если "Личного кабинета" нет), отметили в ФНС. Само подтверждение права на получение вычета налоговый орган представляет напрямую налоговому агенту, а не налогоплательщику, как сейчас.
Наконец, при приобретении прав на квартиру, комнату или долю (доли) в них в строящемся доме право на имущественный налоговый вычет возникает с даты передачи объекта долевого строительства застройщиком и принятия его участником долевого строительства по подписанному ими передаточному акту или иному документу о передаче объекта долевого строительства, указали в ФНС. Но обратиться за получением такого вычета можно только после государственной регистрации права собственности на квартиру, комнату или долю (доли) в них. Такие изменения применяются к правоотношениям по предоставлению имущественного вычета по НДФЛ в отношении объекта долевого строительства или доли (долей) в нем, переданных застройщиком и принятых участником долевого строительства с 1 января 2022 года.
Субсидии на ЖКУ с января 2022 года смогут получать и должники
Как пояснили в Минстрое, не смогут оформить субсидии только те, у кого долг по квартплате взыскан судом и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Еще одно нововведение - желающих оформить субсидии освободят от сбора документов об отсутствии долгов. Органы власти сами запросят эту информацию. Оформить субсидию могут семьи, где на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит более 22% дохода. Некоторые регионы установили более низкую планку.
В России появится сельский туризм
Работать в этой сфере смогут сельхозпроизводители в сельской местности, малых городах с численностью населения до 30 тысяч человек. Туристам предложат посетить села и небольшие города для отдыха, знакомства с сельскохозяйственной деятельностью, приобщения к традиционному укладу жизни. Сельские жители смогут размещать туристов в гостевых домах, проводить экскурсии и оказывать другие услуги.
Фруктовые вина исчезнут из магазинов
Такая продукция будет считаться фальсифицированной. С нового года эти напитки должны называться "плодовая алкогольная продукция". Все остатки фруктовых вин производители должны были распродать до 1 октября 2021 года. Розница должна прекратить реализацию фруктовых вин до конца 2021 года.
Как изменились размеры и правила выплат пенсий с 1 января 2022 года
В 2023 году страховые пенсии должны будут увеличиться на 5,6%, в 2024 году - на 5,5%. Средний размер страховой пенсии в 2023 году вырастет до 17,9 тыс. руб., в 2024 году - до 18,7 тыс. руб.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2022 года составит 6401 рубль. Это основная, базовая, часть пенсии, гарантированная государством. Далее размер пенсии увеличивается за счет накопленного трудового стажа и пенсионных коэффициентов. А при достижении человеком возраста 80 лет размер фиксированной выплаты автоматически удваивается.
С 1 января 2022 года вступают в силу новые правила выплаты пенсий. Одно из основных нововведений - освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом. "Пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. Сейчас по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил, с 1 января 2022 года, практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом", - пояснила "РГ" адвокат Ольга Сулим.
Также пенсионерам предоставляется возможность получения пенсий раньше установленной даты, но лишь в том случае, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации. Тогда пенсионеру следует обратиться с заявлением в ПФР, и он сможет получить пенсию раньше установленного срока.
Кроме того, расширяется перечень беззаявительных действий при оформлении и получении социальных выплат. Например, сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий. Это возможно, если человека уволили или его предприятие закрылось, а до пенсии осталась пара лет, но при этом человек никак не может найти новую работу. Беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты.
Также автоматически лицу, достигшему возраста 80 лет и являющемуся получателем страховой пенсии по случаю потери кормильца, будет автоматически выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения: страховая пенсия по случаю потери кормильца или по старости.
Помимо этого, при выезде за пределы сельской местности у пенсионеров будет сохраняться "сельская надбавка" к фиксированной выплате.
С 1 января ПФР раз в три года будет информировать мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, которые не получают какую-либо пенсию, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Такое информирование будет осуществляться через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР либо по личному обращению в органы ПФР.
В 2022 году оформить страховую пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. В 2021 году сохранялся такой же возраст выхода на заслуженный отдых. До 2028 года действует переходный период по установлению пенсионного возраста. С 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65 лет. Для назначения страховой пенсии по старости у человека должен быть выработан необходимый стаж и иметься пенсионные коэффициенты. А если их не хватает, то назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока гражданин не наработает необходимое количество стажа и коэффициентов. Если же по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то гражданину назначат социальную пенсию. В 2022 году для всех категорий граждан немного повысится пенсионный коэффициент - с 21 до 23,4 балла, а также количество лет стажа для назначения пенсии - с 12 до 13.
Величина прожиточного минимума в 2022 году составит 12 654 рубля. При этом для трудоспособного населения размер прожиточного минимума будет равен 13 793 руб., для пенсионеров - 10 882 руб., для детей - 12 274 руб. На основе федерального прожиточного минимума рассчитываются региональные. Они используются для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер соцподдержки.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 13 890 рублей. МРОТ служит ориентиром для установления зарплат. Сегодня по закону нельзя платить зарплату ниже МРОТ. Небольшие зарплаты, по данным минтруда, в России сегодня получают около 3 млн человек.
С 1 января 2022 года будет действовать единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. К ним отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы Алтая, Бурятии, Карелии, Коми, Тывы, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также всей Якутии, Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и всего Камчатского края. Люди, которые работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости - мужчины в 60 лет, а женщины - в 55 лет. При этом в районах Крайнего Севера они должны проработать не менее 15 лет, а в приравненных к ним местностях - не менее 20 лет и иметь страховой стаж не менее 25 и 20 лет соответственно. На момент выхода на пенсию гражданам не обязательно жить на Севере.
С 1 января заемщикам рассчитают личные кредитные рейтинги по единой шкале
В кредитных историях появится больше сведений: теперь информацию о гражданах в бюро кредитных историй (БКИ) будут отправлять не только финансовые организации, но и ипотечные агенты, арбитражные управляющие, гаранты и даже лизингодатели. На основании этих данных будут составляться индивидуальные кредитные рейтинги россиян. Это числовое значение, которое характеризует платежеспособность клиента. Его будут рассчитывать БКИ.
"Изменяя закон, регулятор ввел определенные правила и требования к расчету рейтинга, что может сделать его более понятным и, возможно, востребованным для потребителей: вводится единая шкала - от 1 до 999 баллов, вводятся жесткие требования к интерпретации значения рейтинга - четыре единые категории - от низкого до очень высокого рейтинга",- уточнил гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.
Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов отметил, что чем больше информации про клиента собирает кредитное агентство, тем выше точность прогноза по возможному дефолту клиента.
"Нововведение также поможет заемщикам понимать, можно ли рассчитывать на кредит, выявлять ошибки при расчете рейтинга и исправлять их (например, технические просрочки), - добавил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. - Кроме того, это может помочь снизить последствия мошеннических действий, например, если на клиента "повесили" кредиты".
Также уменьшится срок хранения кредитных историй - с 10 до 7 лет. "Снижение срока хранения записей в кредитной истории направлено на защиту интересов потребителей, - говорит Лагуткин. - Новые требования будут распространяться на отдельные записи в кредитной истории. Ранее погашенный 10 лет назад кредит не мог быть исключен из кредитной истории, если после его погашения были выданы новые кредиты. С введением новых формулировок закона такой кредит будет полностью исключен из кредитной истории спустя 7 лет, даже если после его погашения были получены новые кредиты. За счет этого часть важной для банков информации, безусловно, станет недоступной, но заемщики от этого выиграют".
С 1 января 2022 года граждане, которые хотят оспорить информацию в кредитной истории, смогут обращаться с заявлением непосредственно к источнику ее формирования - в банк или микрофинансовую организацию (МФО).
7 лет вместо 10 лет теперь будут храниться записи в кредитной истории.
Кредитор обязан такое заявление принять. Ранее для оспаривания заемщики должны были обращаться в БКИ. Банк России рекомендует банкам, МФО, кредитным кооперативам, операторам инвестиционных платформ и лизинговым компаниям с 1 января 2022 года предоставить возможность заемщикам подавать заявления об оспаривании информации, содержащейся в кредитной истории, с помощью мобильного приложения, личного кабинета или электронной почты. Это расширит возможности потребителей финансовых услуг - они смогут подавать заявления об оспаривании кредитных историй, когда у них нет возможности лично посетить офис источника формирования кредитных историй или отделение почты для подачи заявления.
Кроме того, Банк России будет строже контролировать БКИ. Регулятор сможет исключать из реестра БКИ самостоятельно, не дожидаясь решений арбитражных судов, если обнаружит, что организация допустила серьезное нарушение. ЦБ также станет критичнее относиться к работе БКИ и проверять, соблюдены ли правила информационной безопасности, каково качество управления в организации и обеспечение внутреннего контроля, стабильно ли бюро в финансовом плане, может ли оно обеспечить непрерывную деятельность.
"Уже введено разделение БКИ на два "класса": квалифицированные бюро, к которым будут применяться повышенные требования, и иные бюро, - пояснил Лагуткин. - Эти бюро разного уровня должны определенным образом взаимодействовать друг с другом в рамках предоставления отдельных услуг кредиторам, обмениваясь информацией между уровнями. Можно говорить о том, что создана двухуровневая система бюро кредитных историй наподобие той, которая была ранее создана среди банков: системно значимые и иные".
К квалифицированным бюро будут применяться существенно более высокие требования к финансовому положению, управлению, внутренним процессам, отказоустойчивости и много других.
Банк России наделяется с 1 января 2022 года правом ограничивать банки и микрофинансовые организации (МФО) в выдаче потребительских кредитов и займов.
До появления закона Банк России не мог напрямую ограничивать финансовые организации в выдаче кредитов и займов. Под ограничениями подразумевается либо запрет выдачи определенных видов кредитов (под действие закона попадают беззалоговые кредиты: потребительские, кредитные карты, микрозаймы) на определенный срок, либо ограничение на число выдач. К автомобильным и ипотечным кредитам ограничения применяться не будут.
Как ранее указывали в ЦБ, факторами для ограничения выдач необеспеченных кредитов в рамках закона может выступать высокий рост кредитования заемщиков с большой долговой нагрузкой в течение двух кварталов; рост кредитов за 12 месяцев, опережающий увеличение доходов населения за то же время; рост за 12 месяцев доли кредитов с просрочкой больше 90 дней, который превышает среднеарифметический размер задолженности по потребительским кредитам за тот же период; увеличение доли потребкредитов со сроком возврата больше пяти лет два квартала подряд. Таким образом, несмотря на получение права на ограничения с 1 января 2022 года, Банк России, видимо, может начать применять их не ранее второго полугодия 2022 года.
Подготовил Роман Маркелов