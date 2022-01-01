Ким Чен Ын определил важнейшие задачи для КНДР на 2022 г

Как и ожидали многие эксперты, лидер КНДР Ким Чен Ын на этот раз снова обошелся без отдельного новогоднего послания к нации. Однако вождь заменил послание своим итоговым выступлением на пленуме ЦК партии 31 декабря, где обрисовал основные задачи на 2022 год, среди которых в качестве важнейших были названы противоэпидемические меры и повышение урожайности в сельском хозяйстве.

Согласно информации северокорейских СМИ, 31 декабря завершил свою работу 4-й пленум ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) 8-го созыва, продлившись, таким образом, пять дней, начиная с 27 декабря. В последний день заседания генеральный секретарь ЦК ТПК Ким Чен Ына выступил с заключительной речью, в которой подвел итоги и обрисовал задачи на новый год.

Если обобщать, то на пленуме были обсуждены шесть основных вопросов: подведение итогов реализации государственной и партийной политики в 2021 г. и выработка планов на 2022 г; исполнение бюджета 2021 г. и подготовка проекта бюджета на 2022 г.; решение проблемы нехватки продовольствия и улучшение ситуации в сфере сельского хозяйства; внесение отдельных изменений в устав партии; формирование и укрепление идеологической составляющей среди членов партии, включая органы центрального партийного руководства; организационные моменты.

Судя по общему содержанию заключительной речи Ким Чен Ына, лидер КНДР в 2022 г. решил сосредоточиться на делах внутри страны, отводя внешней политике минимальное внимание. Многие зарубежные эксперты ожидали, что Ким может сделать какое-то послание или предложение США, либо Южной Корее, однако в публикациях СМИ КНДР сказано лишь, что вождь "дал тактические указания" по поводу политики в отношении Соединенных Штатов, Южной Кореи и "быстро меняющейся международной политической ситуации". Вместе с тем, о конкретно содержании этих "тактических указаний" ничего не сообщается. Эксперты отметили, что на этот раз внешней политике было уделено меньше внимания, чем когда бы то ни было. Это скорее всего означает, что Северная Корея намерена сосредоточиться на решении внутренних задач и проблем.

В целом, это объяснимо, так как КНДР с начала 2020 г. ввела режим жесточайшей самоизоляции, пытаясь не допустить проникновения COVID-19 в страну. Всё это отрицательно сказалось на внешнеполитической активности и международной торговле Северной Кореи. Потому в условиях продолжения пандемии коронавируса Ким наверняка и решил уделить больше внимания внутренним вопросам.

Действительно, по поводу внутренних задач было больше заявлений и конкретных задач, если судить из опубликованных в СМИ КНДР итогов пленума ЦК ТПК. В частности, одной из главных целей на 2022 г. стало решение задач развития сельского хозяйства, включая повышение урожайности. От чиновников Ким потребовал решить для народа "вопросы с обеспечением жильем, одеждой и едой". Было также сказано, что лидер КНДР предложил "революционные меры" по повышению эффективности сельского хозяйства.

В число других важнейших приоритетов нового года ожидаемо вошли и разного рода превентивные меры, нацеленные на то, чтобы не допустить проникновения в страну коронавируса, который, согласно заявлениям официального Пхеньяна, в КНДР пока еще нет. Более того, данные усилия были названы Кимом "важнейшим приоритетом государственного развития". Зарубежные специалисты интерпретировали эти слова как намерение Северной Кореи продолжать сохранять состояние жесткой самоизоляции и не торопиться с полномасштабным возобновлением международной торговли.

Другой задачей на 2022 г. стало "более активное укрепление государственной обороны" и "поддержание высочайшего боевого духа". Хотя про конкретные направления развития военной отрасли СМИ КНДР ничего не сообщили, но очевидно, что в ходе пленума партии это обсуждалось, и Северная Корея продолжит активно развивать свои военные арсеналы и вооруженные силы.