Китай опубликовал серию новых снимков Марса

Национальное космическое управление Китая опубликовало в субботу четыре новых снимка Марса. Они сделаны зондом "Тяньвэнь-1", который работает на планете с февраля 2021 года вместе с марсоходом "Чжуронг".

На снимках, по данным издания China Daily, представлена первая полная цветная фотография орбитального аппарата, летящего вокруг Красной планеты, северная полярная шапка Марса, марсианская равнина. Передача фото, сделанных камерой, находящейся на расстоянии 3,5 миллиона километров от земли, заняла менее 20 минут.

Фото: cnsa.gov.cn

Запущенный в июле 2020 года с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань роботизированный зонд "Тяньвэнь-1", названный в честь древнего китайского стиха, преодолел в общей сложности 475 миллионов километров. Его основная функция - служить ретранслятором при передаче информации с китайского марсохода. Марсоход "Чжуронг" высотой 1,85 метра и весом 240 кг, по состоянию на утро субботы проработал на марсианской земле 224 дня, что намного превышает предполагаемый трехмесячный срок его эксплуатации. Он прошел по поверхности Марса более 1400 метров.