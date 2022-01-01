Новости

Команда Головина "Монако" осталась без тренера 22:12
КНР окажет финансовую помощь Киргизии в размере 157 миллионов долларов 21:35
До 1 387 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 21:24
В Киеве прошло шествие в честь дня рождения Бандеры 21:20
Народная милиция ЛНР сообщила, что военные ВСУ заняли здание школы на Донбассе 21:04
"Газпром" вновь не забронировал мощности трубы "Ямал-Европа" 20:19
Южная Корея отчиталась о рекордных показателях экспорта по итогам 2021 года 19:32
Стало известно, кто выиграл миллиард рублей в новогоднюю лотерею 19:22
В Подмосковье пять человек пострадали в крупном ДТП 19:10
Путин присвоил госнаграды дипломатам 19:07
В новогоднюю ночь хулиганы во Франции сожгли 874 автомобиля 19:02
Путин освободил Абелина от должности помощника секретаря Совбеза РФ 18:35
В ФХР отреагировали на скандальный инцидент с молодежной сборной 18:34
Военные ЗВО помогут справиться со снежными завалами на дорогах 18:19
Ким Чен Ын определил важнейшие задачи для КНДР на 2022 г 18:12
На Кубани в новогоднюю ночь родились 53 малыша 18:10
Запасы газа в украинских ПХГ почти на 43% ниже прошлогодних 17:46
Под Рязанью москвич погиб от фейерверка 17:26
В Москве в новогоднюю ночь родились 45 детей 16:44
В Пусане такси упало на автомобили, вылетев с пятого этажа ТЦ 16:28
Рекордный суточный прирост заражений COVID-19 зафиксирован среди военных США в Японии 16:17
Стали известны подробности снятия с рейса молодежной сборной РФ по хоккею 16:04
Посол Китая покинул Северную Корею 15:48
Польша приняла от Швеции председательство в ОБСЕ 15:27
Ученый из Греции считает, что пандемия закончится в конце февраля 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
01.01.2022 21:35
Рубрика: В мире

КНР окажет финансовую помощь Киргизии в размере 157 миллионов долларов

Текст: Любовь Борисенко ( Бишкек)

КНР окажет финансовую помощь Киргизии в размере 157 миллионов долларов. Об этом сообщили в министерстве экономики и коммерции КР.

Фото: Пресс-служба правительства КР
Киргизия приступает к развитию железнодорожного сообщения

Как заявили в ведомстве, в конце декабря 2021 года между правительством Китая и кабинетом министров КР были подписаны соответствующие соглашения.

Согласно договоренностям между сторонами, выделенные на безвозмездной основе средства, поступят в республику двумя траншами и будут направлены на реализацию социальных, инфраструктурных и экономических проектов.

Как пояснил министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев, Китай остается одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Киргизии.

В то же время в структуре внешнего долга КР, который составляет более четырех миллиардов долларов, Китай занимает лидирующую позицию. Задолженность Киргизии Экспортно-импортному банку ("Эксимбанк") КНР составляет около 1,7 миллиарда долларов.

В мире экс-СССР Киргизия В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

С января вырастут прожиточный минимум и МРОТ
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт на "Тур де Ски"
Коммуналка подорожает с середины года
За сутки в России подтвержден 19 751 случай COVID-19 в 85 регионах
На оружие станут выдавать электронные лицензии
Западная пресса больше не считает США демократией и предупреждает о гражданской войне
Что происходит с экономикой и финансами Турции