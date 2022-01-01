КНР окажет финансовую помощь Киргизии в размере 157 миллионов долларов. Об этом сообщили в министерстве экономики и коммерции КР.

Как заявили в ведомстве, в конце декабря 2021 года между правительством Китая и кабинетом министров КР были подписаны соответствующие соглашения.

Согласно договоренностям между сторонами, выделенные на безвозмездной основе средства, поступят в республику двумя траншами и будут направлены на реализацию социальных, инфраструктурных и экономических проектов.

Как пояснил министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев, Китай остается одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Киргизии.

В то же время в структуре внешнего долга КР, который составляет более четырех миллиардов долларов, Китай занимает лидирующую позицию. Задолженность Киргизии Экспортно-импортному банку ("Эксимбанк") КНР составляет около 1,7 миллиарда долларов.