Коммуналка подорожает с середины года

Плата за коммунальные услуги в 2022 году повысится в среднем по России примерно на 4%. С января вступают в силу новые предельные индексы изменения этих платежей, рассчитанные для каждого региона.

Повышение квартплаты запланировано, как обычно, на середину года. Сильнее всего с 1 июля повысятся платежи в Чечне - на 6,5%. На втором месте - Санкт-Петербург с подорожанием на 6,3%. Далее следуют Крым с Севастополем и Татарстан, где тарифы подрастут на 6,2%. В Москве, Дагестане и Якутии коммунальные платежи поднимутся на 6%.

Минимальное подорожание ожидается в Свердловской области - на 2,9%. В Марий Эл коммунальные платежи поднимутся на 3,2%, на Чукотке на 3,3%. Целый ряд регионов планирует увеличить тарифы в среднем на 3,4%. Среди них - Республика Алтай, Костромская, Ленинградская, Пензенская, Тверская области и др. В остальных регионах квартплата вырастет на 3,7 - 5,4%.

Стоит учитывать, что это подорожание в среднем по региону и в целом по коммунальным услугам. Это значит, что, к примеру, вода может подорожать больше, чем отопление, а повышение платы в одном городе может быть ощутимее, чем в соседнем в том же регионе.

Предельными индексами ограничивается рост тарифов на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию, вывоз мусора. Остальные платежи (например, плата за содержание и ремонт жилья, за радиоточку, за капремонт) не ограничиваются предельными индексами, их повышение не привязано к единой дате.

Регионы могут при необходимости поднять тарифы и больше предельного индекса, если это нужно для модернизации инженерных сетей. Но это возможно только с согласия Федеральной антимонопольной службы.

В прошлом году при фактически разрешенном повышении тарифов на 4% регионы подняли плату за ЖКУ в среднем на 3,1%, отмечал ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По предварительным оценкам, только за счет этого ЖКХ недополучило около 80-90 млрд рублей. При этом, для сравнения, на программу "Чистая вода" предусмотрено лишь 30 млрд рублей в год, добавил министр.