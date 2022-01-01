Лидер КНДР Ким Чен Ын: 2022-й станет годом "смертельной схватки"

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал 2021 год "годом гордых побед", а 2022 год - годом "смертельной схватки".

Как сообщила в субботу местная газета "Нодон Синмун", на которую ссылается ТАСС, в пятницу, в заключительный день пленарного заседания Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи "товарищ Ким Чен Ын с гордостью назвал 2021 год годом гордых побед, который следует отметить в истории национального процветания, и сформулировал новые ориентиры для национального возрождения". В докладе Центрального комитета партии особо отмечалась необходимость активного поиска и внедрения методов стабилизации экономики в экстремальных условиях, под которыми подразумевается пандемия и действующие меры, предусматривающие закрытие границ.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство ЦТАК в свою очередь, сообщило, что в заключительной речи об итогах года Ким Чен Ын не стал подробно говорить об отношениях с США и Южной Кореей, а сосредоточился на внутренних проблемах, и заявил о необходимости выиграть "великую смертельную схватку", предстоящую в 2022 году. "Генеральный секретарь заявил, что борьба 2022 года - грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков", - цитирует ЦТАК российское агентство РИА Новости.