Лукашенко обратился с новогодним посланием к белорусскому народу

"Без уважения к прошлому, без традиций нет будущего, нет государства и нет народа", - подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь в новогоднюю ночь к своим соотечественникам. Именно этим жизненным постулатом и руководствовался президент десятимиллионной страны, объявляя 2022-й Годом исторической памяти, сообщает его пресс-служба.

Ставя перед собой новые цели, заявил президент, "не в наших силах все предугадать, но в нашей власти в наступающем году определить для себя главное". Это то, что, по его убеждению, должно быть "в памяти поколений и в сердце каждого".

Он адресовал слова благодарности всем, кто прожил каждый день уходящего года с любовью к людям и родной земле, уважением к памяти своего народа и национальным традициям. Именно так - кропотливо, день за днем, вот уже 30 лет строится и расцветает суверенное государство. "И вопреки вызовам времени уверенно ставит новые цели и идет вперед", - констатировал белорусский лидер.

За истекший год, напомнил он, в Синеокой возведены новые жилые микрорайоны, построены дороги и мосты, открыты школы и детские сады, больницы и поликлиники. Граждане подарили своей стране яркие творческие проекты и спортивные победы.

"Все это - результат вашего труда, вашей самоотдачи. И ответ тем, кто не хочет видеть на карте мира наше молодое независимое государство", - отметил он, выразив твердую уверенность в том, что "оно будет". Потому что на белорусской земле, заявил президент, и сегодня рождаются мужественные люди, готовые трудиться, бороться, а если нужно - отдать жизнь за свою страну, за свой народ.

Все они, по его словам, - сильные, смелые, любящие свою Родину, настоящие герои современной Беларуси. Они стали в один ряд с поколением победителей Великой Отечественной войны. Оставили в истории свой достойный пример истинного патриотизма и величия души.

С особой гордостью глава государства сказал и о тех, кто проявил в истекшем году "столь редкие в наш жестокий век человечность, милосердие, истинный гуманизм к людям, потерявшим свою Родину и вынужденным искать новую обитель".

Беларусь, заявил Лукашенко, хорошо помнит уроки прошлого. Поэтому День народного единства и стал в республике государственным праздником - одним из символов становления белорусского национального государства.

"Это наша земля, это наша судьба, это наша история. И только мы будем ее вершить. Этого не изменить, пока в каждом из нас горит неугасаемое пламя любви к Родине", - резюмировал президент РБ.