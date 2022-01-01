МВД: Почти 2 млн человек в России приняли участие в новогодних мероприятиях

В новогодних гуляниях приняли участие более 1,9 млн россиян, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, никаких нарушений во время празднований допущено не было.

"В ночь на 1 января на территории РФ состоялись новогодние мероприятия, в которых приняли участие более 1,9 миллиона человек​​​. Все они проводились с учетом складывающейся в регионах эпидемиологической обстановки", - заявила Волк.

Она добавила, что за порядком следили 40,5 тысячи росгвардейцев, участников общественных организаций правоохранительной направленности и представителей частных охранных структур.