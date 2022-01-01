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01.01.2022 06:28
Рубрика: Происшествия

На оружие станут выдавать электронные лицензии

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 298(8649)
Лицензии и разрешения на гражданское и служебное оружие станут выдавать в электронном виде. Новые поправки в Закон "Об оружии" вступают в силу 1 января 2022 года. Что, впрочем, не отменяет и бумажной версии. А для учета и контроля оборота этого оружия Росгвардия формирует и ведет в электронном виде реестры всех оружейных лицензий и разрешений.

Порядок формирования и ведения реестров лицензий и разрешений, предоставления из них выписок устанавливает правительство. Учтена будет вся информация об обладателях разрешительных документов - юридических лицах, организациях, частных предпринимателях, коллекционерах, любителях просто пострелять.

Фото: EPA
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Разумеется, будут фиксироваться сроки выдачи и прекращения действия документа, причины его аннулирования, если такое произойдет. Собеседники "РГ" в спецслужбах и правоохранительных органах рассказали, что для формирования такого реестра была создана специальная IT-платформа. Она включает в себя внутренний портал для сотрудников Росгвардии и внешний - для покупателей, продавцов и производителей оружия.

Создается единая база учтенного оружия, доступ к которой получают магазины, заводы, стрелковые клубы и частные охранные предприятия. С момента выпуска на заводе каждая единица оружия и ее оборот фиксируются в системе. Сотрудники Росгвардии смогут считывать данные владельца оружия и передавать информацию по защищенному каналу в центральную базу данных. Кстати, фиксируется и информация о приобретаемых патронах. Покупатели через платформу смогут получить разрешение на покупку и хранение оружия, для этого через новый портал нужно будет отправить заявку.

Выдача оружия будет происходить с использованием безбумажных технологий.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Безопасность Правительство Росгвардия Все о личном и служебном оружии

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