На Украине вступил в силу закон "О внутреннем водном транспорте", который запрещает судам под российским флагом ходить по рекам страны, в частности Дунаю, Днепру и Днестру.

Напомним, что принятый в декабре 2020-го года закон, как сообщалось на сайте Верховной рады Украины, определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта страны. В пояснении к этому документу говорилось, что он "способствует интеграции внутренних водных путей в интермодальную логистическую схему, которая позволит Украине усилить свою конкурентную позицию в транспортной системе стран-членов ЕС". Это значит, что Украина имплементировала в свое законодательство основные требования директив и регламентов ЕС - в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Незамеченным прошло тогда то, что в документе, помимо всего прочего, был прописан порядок доступа к внутренним водам для грузовых судов под флагами всех стран, кроме "стран-агрессоров", каковой еще в 2015 году депутаты Верховной рады объявили Российскую Федерацию.

К внутренним речным водным путям по законодательству Украины относятся реки Днестр, Дунай, Днепр и ряд других.