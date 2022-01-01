Налоговое соглашение между РФ и Нидерландами прекратило свое действие

Соглашение между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения прекратило свое действие.

Как сообщает ТАСС, через голландскую юрисдикцию проходят существенные выплаты доходов российского происхождения. В связи с этим Минфин РФ провел переговоры с министерством финансов Нидерландов по внесению изменений в соглашение.

Несмотря на то, что сторонам не удалось договориться, Москва предложила условия, аналогичные тем, которые были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Нидерланды ответили отказом.