Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Роман Маркелов 
06:00 01.01.2022
Российская газета - Федеральный выпуск № 298(8649)

Налоговые вычеты с 1 января 2022 года оформить будет проще

Неиспользованный остаток имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и (или) уплату процентов с 1 января 2022 года стало можно получать в упрощенном порядке.
Бланк больничного отменяется, по требованию пациента на бумаге предоставят выписку с номером цифрового документа. Фото: Сергей Михеев Бланк больничного отменяется, по требованию пациента на бумаге предоставят выписку с номером цифрового документа. Фото: Сергей Михеев
Бланк больничного отменяется, по требованию пациента на бумаге предоставят выписку с номером цифрового документа. Фото: Сергей Михеев

Так, по итогам года в отношении всех лиц, у которых есть неиспользованный остаток имущественного налогового вычета, Федеральная налоговая служба (ФНС) автоматически проведет проверку всех условий и при наличии возможности получения вычета сформирует в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" предзаполненное заявление для подписания, сообщили "Российской газете" в ФНС. Представление дополнительно декларации 3-НДФЛ и каких-либо подтверждающих документов в таком случае не требуется.

Фото: РИА Новости
Силуанов: Повышение налогов в ближайшие три года не планируется

Этот порядок будет распространяться на вычеты, право на получение которых возникло с 2020 года, полученные частично в 2021 году.

Кроме того, с 1 января налоговый орган лишь проинформирует налогоплательщика о результатах рассмотрения его заявления о подтверждении права на вычет через "Личный кабинет налогоплательщика" или заказным письмом по почте (если "Личного кабинета" нет), отметили в ФНС. Само подтверждение права на получение вычета налоговый орган представляет напрямую налоговому агенту, а не налогоплательщику, как сейчас.

Наконец, при приобретении прав на квартиру, комнату или долю (доли) в них в строящемся доме право на имущественный налоговый вычет возникает с даты передачи объекта долевого строительства застройщиком и принятия его участником долевого строительства по подписанному ими передаточному акту или иному документу о передаче объекта долевого строительства, указали в ФНС. Но обратиться за получением такого вычета можно только после государственной регистрации права собственности на квартиру, комнату или долю (доли) в них. Такие изменения применяются к правоотношениям по предоставлению имущественного вычета по НДФЛ в отношении объекта долевого строительства или доли (долей) в нем, переданных застройщиком и принятых участником долевого строительства с 1 января 2022 года.

Сейчас читают

ЖКХ
30.12.2021

Новый фонд займется застройкой площадок от аварийных и проблемных домов

Новый фонд займется застройкой площадок от аварийных и проблемных домов

Владимир Путин подписал закон об объединении Фонда защиты прав дольщиков и Фонда содействия реформированию ЖКХ. На их базе создается новый Фонд развития территорий. Его целями, в частности, будет сокращение аварийного жилья, защита прав дольщиков

Жилая недвижимость
28.12.2021

Набиуллина: Пик роста цен на недвижимость в России пройден

Набиуллина: Пик роста цен на недвижимость в России пройден

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что пик роста цен на недвижимость в России пройден. По ее мнению, ставки по ипотеке немного увеличатся, но цены на недвижимость не будут расти серьезными темпами

Жилая недвижимость
27.12.2021

Верховный суд разъяснил, как оплачивать коммуналку в коттеджном поселке

Верховный суд разъяснил, как оплачивать коммуналку в коттеджном поселке

В России строится все больше и больше коттеджей. Если в 2019 году такие дома составляли 47% от объема всего жилья, которое ввели в эксплуатацию, то за первое полугодие 2021 года их доля выросла до 55%. Но жизнь в таких поселках порождает и новые правовые коллизии