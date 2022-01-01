Налоговые вычеты с 1 января 2022 года оформить будет проще

Неиспользованный остаток имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и (или) уплату процентов с 1 января 2022 года стало можно получать в упрощенном порядке.

Так, по итогам года в отношении всех лиц, у которых есть неиспользованный остаток имущественного налогового вычета, Федеральная налоговая служба (ФНС) автоматически проведет проверку всех условий и при наличии возможности получения вычета сформирует в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" предзаполненное заявление для подписания, сообщили "Российской газете" в ФНС. Представление дополнительно декларации 3-НДФЛ и каких-либо подтверждающих документов в таком случае не требуется.

Этот порядок будет распространяться на вычеты, право на получение которых возникло с 2020 года, полученные частично в 2021 году.

Кроме того, с 1 января налоговый орган лишь проинформирует налогоплательщика о результатах рассмотрения его заявления о подтверждении права на вычет через "Личный кабинет налогоплательщика" или заказным письмом по почте (если "Личного кабинета" нет), отметили в ФНС. Само подтверждение права на получение вычета налоговый орган представляет напрямую налоговому агенту, а не налогоплательщику, как сейчас.

Наконец, при приобретении прав на квартиру, комнату или долю (доли) в них в строящемся доме право на имущественный налоговый вычет возникает с даты передачи объекта долевого строительства застройщиком и принятия его участником долевого строительства по подписанному ими передаточному акту или иному документу о передаче объекта долевого строительства, указали в ФНС. Но обратиться за получением такого вычета можно только после государственной регистрации права собственности на квартиру, комнату или долю (доли) в них. Такие изменения применяются к правоотношениям по предоставлению имущественного вычета по НДФЛ в отношении объекта долевого строительства или доли (долей) в нем, переданных застройщиком и принятых участником долевого строительства с 1 января 2022 года.