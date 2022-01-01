Народная милиция ЛНР сообщила, что военные ВСУ заняли здание школы на Донбассе

Украинские силовики заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское на Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко, на которого ссылается РИА Новости.

"Военнослужащие вооруженных формирований Украины продолжают занимать объекты социального назначения", - цитирует его информационное агентство. "Утверждается, что военнослужащие ВСУ оборудовали в здании оперативный штаб", - сообщили в агентстве.

Летом прошлого года на Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. В ДНР в декабре заявили, что силовики нарушили режим около двух тысяч раз.