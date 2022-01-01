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01.01.2022 09:41
Рубрика: Общество

NASA предупредило о приближении к Земле двух гигантских астероидов

Текст: Ариадна Рокоссовская
Фото: Nick HAGUE / NASA / AFP Фото: Nick HAGUE / NASA / AFP
Фото: Nick HAGUE / NASA / AFP

В январе два астероида совершат "близкий подход" к земному шару. Один из них, названный NASA 2013 YD48, имеет размер примерно 104 метра, то есть больше, чем знаменитый британский Биг Бен. NASA классифицировала его как "потенциально опасный объект". Согласно британской газете Sun, 11 января он пройдет мимо земли на расстоянии около 5,6 миллиона километров - относительно близкое расстояние с астрономической точки зрения.

В NASA оценили вероятность столкновения астероида с Землей

А 18 января землю минует астероид 7482 (1994 PC1), размер которого в два раза превышает американский Эмпайр-стейт-билдинг. Он пройдет на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что, согласно данным Центра изучения околоземных объектов NASA, является "близким подходом". Управление по аэронавтике идентифицирует все, что проходит в пределах 193 миллионов километров от Земли, как "объект, сближающийся с Землей".

Также в ближайший месяц NASA будет отслеживать три астероида меньших размеров. Ожидается, что в воскресенье мимо земли пролетит астероид 2021 YK - размером 12 метров, 6 января - 2014 YE15, величиной 7 метров, и 7 января - 2020 AP1, размер которого составляет четыре метра.

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