Новости

Москву ожидает похолодание в первую неделю нового года 10:14
Переводчики и психологи начнут работать в 2022 году в дежурных сменах "112" 10:12
Под Воронежем три человека погибли в ДТП 10:08
В Швейцарии с 1 января можно свободно менять пол и имя в официальных документах 09:50
Гинцбург рассказал, как питаться вакцинированным от коронавируса 09:50
NASA предупредило о приближении к Земле двух гигантских астероидов 09:41
В Москве повысилась кадастровая стоимость недвижимости 09:34
В Индии 12 человек погибли в давке в храме 09:27
Налоговое соглашение между РФ и Нидерландами прекратило свое действие 08:55
С января вырастут прожиточный минимум и МРОТ 06:20
Путин подписал указ о совершенствовании оплаты труда федеральных госслужащих 00:10
Видео: Москва встретила Новый год красочным салютом 00:01
Макрон выразил надежду на завершение пандемии в 2022 году 31.12.2021
Россия направила Кубе 22 тонны защитных медицинских костюмов и шприцев 31.12.2021
Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом 31.12.2021
Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о мире 31.12.2021
Почти 483 тысячи российских военнослужащих прошли ревакцинацию 31.12.2021
Ольга Любимова поздравила работников культуры с наступающим Новым годом 31.12.2021
В новогоднюю ночь в шести областях ЗВО будут нести боевое дежурство 31.12.2021
Роботов-саперов "Уран-6" поставят в ЗВО в 2022 году 31.12.2021
Президент АИПС Джанни Мерло: Бойкоты в спорте бесполезны 31.12.2021
Экс-глава МВД Украины рассказал об ужасном будущем страны 31.12.2021
Ребенок погиб при запуске самодельного фейерверка в Нидерландах 31.12.2021
Рогозин пожелал космонавтам устранить новые проблемы на МКС 31.12.2021
Рогозин: Россия должна будет увеличить количество пусков в 2-3 раза 31.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
01.01.2022 10:12
Рубрика: Происшествия

Переводчики и психологи начнут работать в 2022 году в дежурных сменах "112"

С 1 января 2022 года во всех российских регионах переводчики иностранных языков и языков народов России войдут в состав дежурных смен системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", следует из постановления кабмина.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Столичная "Система-112" приняла в два раза больше вызовов, чем годом ранее

В документе отмечается, что при поступлении вызова на иностранном языке или одном из языков народов России оператор должен сделать запись в унифицированной карточке информационного обмена и переадресовать вызов на специалиста-переводчика, который после разговора также должен внести информацию в карточку.

Кроме того, к работе в составе дежурных смен системы-112 могут привлекать переводчиков иностранных языков на договорной основе, а также психологов.

Происшествия ЧП Правительство МЧС

Главное сегодня

На оружие станут выдавать электронные лицензии
Единая минимальная цена пачки сигарет вырастет на 4 рубля
Овечкин вошел в топ-25 лучших бомбардиров НХЛ за все время
Путин и Байден провели телефонный разговор. Главное
Рогозин пожелал космонавтам устранить новые проблемы на МКС
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств