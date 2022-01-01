Переводчики и психологи начнут работать в 2022 году в дежурных сменах "112"

С 1 января 2022 года во всех российских регионах переводчики иностранных языков и языков народов России войдут в состав дежурных смен системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", следует из постановления кабмина.

В документе отмечается, что при поступлении вызова на иностранном языке или одном из языков народов России оператор должен сделать запись в унифицированной карточке информационного обмена и переадресовать вызов на специалиста-переводчика, который после разговора также должен внести информацию в карточку.

Кроме того, к работе в составе дежурных смен системы-112 могут привлекать переводчиков иностранных языков на договорной основе, а также психологов.